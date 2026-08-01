باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم امینی گفت: این روز‌ها افراد سالم عموما دختران و پسران جوان که لاغر بوده و تمایل به افزایش وزن دارند با مراجعه به صفحات مجازی فروش دارو، عطاری‌ها و یا به توصیه دوستان و فامیل از پودر‌ها و یا دمنوش‌هایی که به ظاهر عنوان می‌شود صد درصد گیاهی بوده و رنگ و لعاب و بوی دارو‌های سنتی گیاهی دارند، استفاده کرده و پس از مدت کوتاهی دچار عوارض غیرقابل‌برگشت در بدن می‌شوند.

وی تصریح کرد: در اصل این دارو‌ها حاوی داروی شیمیایی از دسته کورتیکو استرویید (کورتون) بوده و افراد مصرف کنند از محتویات آنها بی‌اطلاع هستند.

امینی ادامه داد: داروی کورتیکو استروییدی (کورتون) در مواردی که به صلاحدید پزشک و در بیماری‌های خاص برای بیماران تجویز شده و با مقدار تنظیم‌شده و پایش عوارض ناخواسته احتمالی بوده چنین عوارضی را ایجاد نمی‌کند و مصرف آنها برای بیماران انتخاب‌شده و خاص ضروری هست. اما در این دارو‌های غیرمجاز مقادیر خیلی زیادی از دارو ناگهان وارد بدن فرد شده و درنتیجه عوارض شدید و ناگهانی را ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: یکی از این عوارض نکروز سر استخوان ران است که بعد از دو تا سه ماه از مصرف دارو به‌تدریج با درد ناحیه لگن و جلوی ران خود را نشان داده و کم‌کم لنگش هم به آن اضافه می‌شود که درنهایت حتی با قطع داروی مصرفی، استخوان کاملا از بین رفته و نیازمند تعویض مفصل ران خواهند شد.

این فوق تخصص روماتولوژی گفت: این مورد در کنار عوارض دیگری مانند جوش صورت، پرمویی، چاقی تنه‌ای شامل شکم و قوز پشت تنه، دیابت، افزایش فشارخون، آب‌مروارید در چشم و افسردگی متاسفانه باعث اختلال در زندگی فرد خواهد شد.

وی به خانواده‌ها و جوانان توصیه کرد: نباید فریب صفحات مجازی فروش دارو و یا عطاری‌هایی که این دارو‌ها را به فروش می‌رسانند خورده و برای افزایش و یا کاهش وزن همیشه اصلاح سبک زندگی، ورزش منظم و تغذیه مناسب را سرلوحه کار خود قرار دهند تا خدای‌ناکرده دچار عوارض فوق نشوند.

منبع: وبدا