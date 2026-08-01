شاگردان نیکولا گربیچ در این دیدار نیمه‌نهایی، از همان ابتدای مسابقه کنترل میدان را در دست گرفتند و با پیروزی‌های متوالی در ست‌های اول تا سوم (۲۵-۱۶، ۲۵-۱۹ و ۲۵-۱۷) اجازه هیچ‌گونه خودنمایی به حریف ندادند.

در شب درخشش لهستانی‌ها، «ویلفردو لئون» فوق‌ستاره این تیم بار دیگر قدرت خود را به رخ کشید و با کسب ۱۶ امتیاز، نقش کلیدی در پیروزی تیمش ایفا کرد. در جبهه مقابل، تلاش‌های «آلن پاینک» برای بازگرداندن اسلوونی به بازی تنها به کسب ۱۱ امتیاز ختم شد و این تیم حالا باید برای کسب جایگاه سوم در دیدار رده‌بندی تلاش کند.

با این پیروزی، لهستان راهی فینال شد و حالا در انتظار مشخص شدن حریف خود از میان دو تیم آمریکا و ژاپن است تا تکلیف قهرمان لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در تقابلی حساس مشخص شود.