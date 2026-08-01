مدیر برنامه آسیای شرقی در مؤسسه کوئینسی، هشدار داد که در صورت اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، چین احتمالاً صادرات خاک کمیاب به آمریکا را قطع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جیک ورنر، مدیر برنامهٔ آسیای شرقی در مؤسسهٔ کوئینسی برای سیاست‌مداری مسئولانه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تاس اعلام کرد که چین می‌تواند محموله‌های مواد معدنی خاکی کمیاب به آمریکا را متوقف کرده و در صورت اعمال تحریم‌های بزرگ‌مقیاس جدید از سوی کاخ سفید علیه روسیه و شرکای اصلی تجاری خارجی آن، با تعرفه‌ها و تحریم‌های متناسب پاسخ دهد.

این کارشناس در خصوص تدوین لایحه‌ای در سنای آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و شرکای کلیدی تجاری آن، گفت: «چین این لایحه را به عنوان نقض اصل حاکمیت از طریق اجرای فراسرزمینی قوانین آمریکا محکوم خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد چین تا زمانی که دولت [دونالد]ترامپ عملاً از اختیارات اعطا شده توسط این لایحه استفاده نکند، از هرگونه اقدام واقعی خودداری خواهد کرد.»

وی همچنین هشدار داد که این لایحه پتانسیل ایجاد بحران در روابط آمریکا و چین را دارد. ورنر خاطرنشان کرد: «تا زمانی که ترامپ به دنبال روابطی با تنش کمتر با چین باشد، از مخرب‌ترین اقدامات خودداری خواهد کرد. با این حال، این لایحه تعرفه‌های ثانویهٔ فلج‌کننده و تحریم‌های ثانویهٔ گسترده‌ای را در اختیار [قوهٔ مجریهٔ آمریکا]قرار می‌دهد که در صورت اجرای کامل علیه چین، به بحران در روابط منجر خواهد شد. در آن صورت، چین احتمالاً دوباره دسترسی آمریکا به صادرات مواد خاکی کمیاب را قطع کرده و تعرفه‌ها و تحریم‌های تلافی‌جویانهٔ متناسب خود را اعمال خواهد کرد.»

روز چهارشنبه، لایحه‌ای برای تشدید تحریم‌های یکجانبه علیه روسیه و ایران، دومین رأی رویه‌ای خود را در سنا پشت سر گذاشت. لندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و حامی اصلی این لایحه که در لیست تروریست‌ها و افراط‌گرایان روسیه قرار داشت، به طور ناگهانی در ۱۱ ژوئیه درگذشت.

منبع: تاس

برچسب ها: چین و روسیه ، تحریم‌های آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
روسیه اگه راست میگه از اوکراین عقب نشینی کنه و از طریق دیپلماتیک پیگیری کنه
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
روسیه به چین چه ربطی داره ؟؟؟؟
۱
۰
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