باشگاه خبرنگاران جوان- بیست و یکمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان به منظور آمادگی حضور در بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از ۱۰تا ۱۸ مرداد ماه به میزبانی مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برپاست.

محمد پرنیا، حسن جعفری، محمد سرنجی، محمد مهدی نفیسی نسب، محمد منصوری، محسن عبدالمالکی، مهدی عباسی، محمدمهدی زارعی، خلیل شهریار نسب و مصطفی صادقی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را با نظارت سیدمحمد بیدگلی سرمربی، مهدی بیاتی مربی و عباس طرفی کمک مربی انجام می دهند.

رضا محمدقشقایی به عنوان مربی بدن ساز، بهروز اکبر زاده به عنوان روانشناس و حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد عبادی به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارند و سعید ناهیدی نیز سرپرست این اردو معرفی شده است.