بیست‌ویکمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا، با حضور ۱۰ ملی‌پوش در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان- بیست و یکمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان به منظور آمادگی حضور در بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از ۱۰تا ۱۸ مرداد ماه به میزبانی مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برپاست.
 محمد پرنیا، حسن جعفری، محمد سرنجی، محمد مهدی نفیسی نسب، محمد منصوری، محسن عبدالمالکی، مهدی عباسی، محمدمهدی زارعی، خلیل شهریار نسب و مصطفی صادقی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را با نظارت سیدمحمد بیدگلی سرمربی، مهدی بیاتی مربی و عباس طرفی کمک مربی انجام می دهند.
 رضا محمدقشقایی به عنوان مربی بدن ساز، بهروز اکبر زاده به عنوان روانشناس و حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد عبادی به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارند و سعید ناهیدی نیز سرپرست این اردو معرفی شده است.

برچسب ها: گلبال ، پاراالمپیک
خبرهای مرتبط
ناکامی زهرا نعمتی از راهیابی به کمیسیون ورزشکاران IPC
پاراالمپیک 2012
تیم گلبال ایران مقابل کانادا به برتری رسید
پارالمپیک پاریس؛
اوکراین حریف ایران در گلبال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
دنی ولبک به چلسی پیوست
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین اخبار
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
دنی ولبک به چلسی پیوست
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
هیئتی مشترک درباره پرونده چادرملو با AFC مذاکره خواهد کرد!
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ آمریکا حریف لهستان در فینال شد
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس + فیلم
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مدال طلای هومر عباسی در مسابقات شنای غرب آسیا
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
نتایج ۵ وزن دوم آزاد کاران کشتی ایران در رقابت‌های باکو
آماده‌سازی بانوان گلف باز ایران در ترکیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا
حواشی فوتبال؛ از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها + فیلم
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
آغاز بیست‌ویکمین اردوی تیم ملی گلبال مردان در تهران
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد