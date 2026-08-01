شنا در محدوده خارج از طرح ایمن‌سازی ساحل لافت، جان پدری را گرفت و دو فرزندش با تلاش نیرو‌های امدادی از خطر غرق‌شدگی نجات یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان، این حادثه حدود ساعت ۲۰ شامگاه جمعه، نهم مرداد، در آب‌های خارج از محدوده اسکله لافت رخ داد.

مدیر بحران، ایمنی و پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این پدر به همراه دو فرزند خود وارد آب شده بود که در جریان شنا دچار غرق‌شدگی شد.

مجید فرهادی افزود: نیرو‌های گارد اسکله و آتش‌نشانی پس از اطلاع از حادثه، بلافاصله در محل حاضر شدند و دو کودک را از آب خارج کردند.

وی ادامه داد: با وجود تلاش امدادگران برای نجات پدر خانواده، وی جان خود را از دست داد.

مدیر بحران، ایمنی و پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از شهروندان و گردشگران خواست برای حفظ جان خود و همراهانشان، از ورود به آب در مناطق خارج از محدوده‌های مجاز شنا خودداری کنند.

فرهادی تأکید کرد: شرایط دریا، عمق آب، جریان‌های دریایی و وضعیت بستر در نقاط خارج از محدوده‌های ایمن ممکن است برای افراد قابل پیش‌بینی نباشد و حتی آب آرام نیز می‌تواند خطرآفرین باشد.

 

برچسب ها: غرق شدن ، هرمزگان
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