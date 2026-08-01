باشگاه خبرنگاران جوان، این حادثه حدود ساعت ۲۰ شامگاه جمعه، نهم مرداد، در آبهای خارج از محدوده اسکله لافت رخ داد.
مدیر بحران، ایمنی و پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این پدر به همراه دو فرزند خود وارد آب شده بود که در جریان شنا دچار غرقشدگی شد.
مجید فرهادی افزود: نیروهای گارد اسکله و آتشنشانی پس از اطلاع از حادثه، بلافاصله در محل حاضر شدند و دو کودک را از آب خارج کردند.
وی ادامه داد: با وجود تلاش امدادگران برای نجات پدر خانواده، وی جان خود را از دست داد.
مدیر بحران، ایمنی و پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از شهروندان و گردشگران خواست برای حفظ جان خود و همراهانشان، از ورود به آب در مناطق خارج از محدودههای مجاز شنا خودداری کنند.
فرهادی تأکید کرد: شرایط دریا، عمق آب، جریانهای دریایی و وضعیت بستر در نقاط خارج از محدودههای ایمن ممکن است برای افراد قابل پیشبینی نباشد و حتی آب آرام نیز میتواند خطرآفرین باشد.