باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی وقوع ۵ سانحه رانندگی در جاده‌های استان فارس ۲۶ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

تصادف ۳ خودرو در محور کازرون - فتح آباد با ۹ مصدوم

برخورد ۳ خودرو در محور کازرون- فتح آباد ۹ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی اورژانس فارس بیان کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه خودرو پراید و ۲ دستگاه خودرو سمند با یکدیگر در محور کازرون - فتح آباد به سمت قائمیه، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه ابن حادثه ۹ مصدوم به همراه داشت، افزود: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان، ۵ نفر از آن‌ها را برای تکمیل درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون منتقل کردند و ۴ نفر در محل درمان شدند.

وکیل زاده گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

حادثه رانندگی در داراب با یک کشته و یک مصدوم

واژگونی خودرو در شهرستان داراب یک کشته و یک مصدوم به همراه داشت.

هادی کشاورز مسئول اورژانس شهرستان داراب اظهار کرد: در پی اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در بخش فسارود، محدوده روستای چشمه گلابی، کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او گفت: اقدامات درمانی پیش بیمارستانی مورد نیاز به مصدومان ارائه شد و برای تکمیل درمان به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) منتقل شدند.

مسئول اورژانس شهرستان داراب تصریح کرد: این حادثه، ۲ مصدوم بدحال به همراه داشت که یک نفر از مصدومان بر اثر شدت آسیب‌های وارده دچار ایست قلبی شد، و علی رغم اقدامات کارشناسان اورژانس در صحنه و هنگام انتقال و همچنین تلاش کادر درمان بیمارستان مقصد، این فرد جان خود را از دست داده بود.

کشاورز، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و شتاب زدگی و توجه جدی به اصول ایمنی تأکید کرد و گفت: رانندگی مسئولانه مهم‌ترین عامل در پیشگیری از سوانح رانندگی و حفظ جان سرنشینان و دیگر کاربران جاده است.

تصادف در آزادراه اصفهان - شیراز با ۶ مصدوم

سانحه رانندگی در آزادراه اصفهان - شیراز ۶ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه سمند با پراید در آزادراه اصفهان - شیراز، یک کیلومتر بعد از راهدارخانه زیر پل به سمت روستای خسروشیرین به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت، ادامه داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از ارزیابی و ارائه خدمات درمانی اولیه، مصدومان را پس از تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده انتقال دادند.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

سانحه رانندگی در تونل کوهسار شیراز با ۵ مصدوم

واژگونی خودرو در تونل کوهسار شیراز ۵ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، اظهار کرد:، با اعلام واژگونی یک دستگاه خودرو دنا در تونل کوهسار شیراز، لاین به سمت بزرگراه حائری، بعد از اولین تونل به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شد.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، آن‌ها را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

وکیل زاده گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

حادثه رانندگی در محور خان زنیان به شیراز با ۵ مصدوم

واژگونی خودرو در محور خان زنیان به شیراز ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی اورژانس فارس بیان کرد: با اعلام واژگونی خودرو دنا در محور خان زنیان به شیراز، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان، ۲ نفر از آن‌ها را جهت تکمیل درمان به بیمارستان نمازی و ۳ نفر دیگر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.