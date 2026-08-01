باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین مجید باباخانی، رئیس سازمان هیات و تشکل‌های دینی کشور درباره حضور مداحان در تجمعات و میدان‌داری آنها گفت: مداحان اهل بیت (ع) در این حدود ۱۵۰ شب به وظایف خود حسینی عمل کردند، آنها پای مکتب امام راحل و رهبر شهیدمان صحیح تربیت شدند و بدون هیچ چشم‌داشتی به وظایف انقلابی خود به نحوه صحیح عمل کردند.

حجت‌الاسلام باباخانی ادامه داد: مداحان میدان‌ها را گرم نگه داشتند، بر طبل وحدت کوبیدند و به ندای هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی لبیک گفتند. آنها پیرو رهبر عزیزمان هستند و طبق منویات ایشان این مسیر را طی می‌کنند.

رئیس سازمان هیات و تشکل‌های دینی کشور با اشاره به ساخت نوحه‌ها و سروده‌های حماسی در جهت حرارت بخشیدن به شور و حرارت مردم گفت: مداحان در سراسر کشور با ساخت نوحه‌ها و شاعران با سرودن نغمه‌های زیبا و نماهنگ‌های متعدد حماسی توانستند این شور را در داخل جامعه تقویت کنند و مردم مبعوث شده را در مسیر قدم برداشته ثابت قدم کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز که کشور فضای عاشورایی پیدا کرده است، این مدیحه‌سرایی‌ها، شعر‌ها و مداحی تبلور پیدا کرده است. این روز‌ها بیش از ۳۰۰ نماهنگ سروده شده است. در واقع، آمیخته شدن شعر و هنر با محتوای غنی کار ماندگاری را رقم زده است.