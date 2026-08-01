رئیس سازمان هیات و تشکل‌های دینی کشور از میدان‌داری مداحان در تجمعات گفت و تاکید کرد: مداحان در این۱۵۰ شب به وظایف خود حسینی عمل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین مجید باباخانی، رئیس سازمان هیات و تشکل‌های دینی کشور درباره حضور مداحان در تجمعات و میدان‌داری آنها گفت: مداحان اهل بیت (ع) در این حدود ۱۵۰ شب به وظایف خود حسینی عمل کردند، آنها پای مکتب امام راحل و رهبر شهیدمان صحیح تربیت شدند و بدون هیچ چشم‌داشتی به وظایف انقلابی خود به نحوه صحیح عمل کردند. 

حجت‌الاسلام باباخانی ادامه داد: مداحان میدان‌ها را گرم نگه داشتند، بر طبل وحدت کوبیدند و به ندای هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی لبیک گفتند. آنها پیرو رهبر عزیزمان هستند و طبق منویات ایشان این مسیر را طی می‌کنند.

رئیس سازمان هیات و تشکل‌های دینی کشور با اشاره به ساخت نوحه‌ها و سروده‌های حماسی در جهت حرارت بخشیدن به شور و حرارت مردم گفت: مداحان در سراسر کشور با ساخت نوحه‌ها و شاعران با سرودن نغمه‌های زیبا و نماهنگ‌های متعدد حماسی توانستند این شور را در داخل جامعه تقویت کنند و مردم مبعوث شده را در مسیر قدم برداشته ثابت قدم کنند. 

وی خاطرنشان کرد: امروز که کشور فضای عاشورایی پیدا کرده است، این مدیحه‌سرایی‌ها، شعر‌ها و مداحی تبلور پیدا کرده است. این روز‌ها بیش از ۳۰۰ نماهنگ سروده شده است. در واقع، آمیخته شدن شعر و هنر با محتوای غنی کار ماندگاری را رقم زده است.

برچسب ها: مداحان ، وحدت ، تجمعات
خبرهای مرتبط
اربعین جلوه‌ای از همبستگی ملت‌ها و مشتی در دهان قدرت‌های استکباری
یک کارشناس رسانه:
تجمعات مردم مهمترین و بزرگترین مولفه امنیت ملی است
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مبعوث شدن مردم، بهاری برای شکوفایی ذوق حماسی‌شان شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
مهران مدیری دوباره مسعود شصت‌چی می‌شود
دیوارنگاره دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه در میدان جمهوری رونمایی شد
اعلام زمان تعطیلی سینماها همزمان با اربعین
«به‌وقت ایران» در «قرارگاه جنگ»
فروش نمایش «آتش‌سوزی‌ها» از مرز ٣ میلیارد تومان گذشت
گیشه سینما با صدرنشینی «زنده‌شور» ۵۸ میلیاردی شد
مداحان در این روز‌ها میدان‌داری کردند و بر طبل وحدت کوبیدند
تبیین «رستاخیز مردمی» و «خونخواهی امام شهید» در برنامه‌های تلویزیونی
چه برنامه‌هایی این هفته از شبکه امید می‌بینیم؟
برگزاری آیین یادبود هنرمند پیشکسوت اکبر عبدی