باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کردستان از معرفی ۱۲ طرح نیروگاه خورشیدی به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: این طرحها در مراحل بررسی و تأمین مالی قرار دارند.
جمشید کریمی اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ۲۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته اختصاص یافته و این مصوبه برای اجرا به تمامی بانکهای استان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به طرحهای نیروگاه خورشیدی معرفیشده از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری افزود: پروژه یک مگاواتی دیواندره، نیروگاه سه مگاواتی قروه و چند طرح دیگر از جمله پروندههایی هستند که در بانکها در حال بررسی برای دریافت تسهیلات هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان پایین بودن سقف تسهیلات نسبت به هزینههای واقعی اجرای نیروگاهها را یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران عنوان کرد و گفت: با افزایش هزینههای احداث نیروگاههای خورشیدی، بازنگری در میزان تسهیلات پرداختی ضروری است.
کریمی با بیان اینکه بانکها آمادگی حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را دارند، افزود: متقاضیان باید توان مالی لازم برای اجرای پروژه را نیز داشته باشند و بخشی از عملیات اجرایی را پیش از دریافت کامل تسهیلات انجام دهند.
وی همچنین از ورود شبکه بانکی به توسعه انرژیهای پاک خبر داد و گفت: نصب پنلهای خورشیدی در برخی ساختمانهای بانک ملی آغاز شده تا در شرایط اضطراری، ارائه خدمات بانکی بدون وقفه ادامه یابد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان: مصوبات شورای گفتوگو باید به مرحله اجرا برسد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: اثربخشی این جلسات زمانی محقق میشود که تصمیمات اتخاذ شده در عمل به رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود.
ارسلان ازهاری در هفتاد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: تعیین سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی باید بر اساس شاخصهای واقعی و کارشناسی انجام شود و معیارهایی همچون سطح زیر کشت و میزان فعالیت کشاورزان در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بیمه محصولات کشاورزی افزود: لازم است روند ثبت اطلاعات، ارزیابی خسارت و پرداخت مطالبات کشاورزان اصلاح شود تا بهرهبرداران با سهولت بیشتری از خدمات بیمهای استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان توسعه نیروگاههای خورشیدی را از برنامههای مهم استان عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قوانین، زمینه فعالیت سرمایهگذاران و اجرای طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر را تسهیل کنند.
ازهاری با اشاره به تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور به کردستان بیان کرد: از مجموع ۱۱.۶ همت تسهیلات پیشبینی شده، بخشی از سهم سال نخست پرداخت شده و روند بررسی و تعیین تکلیف سایر پروندهها نیز با همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی ادامه دارد.
وی خواستار افزایش اختیارات بانکهای عامل در استان شد و افزود: واگذاری بخشی از اختیارات به استانها میتواند فرآیند پرداخت تسهیلات و اجرای طرحهای اقتصادی را سرعت ببخشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر استفاده از توان داخلی در اجرای نیروگاههای خورشیدی گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز این طرحها در داخل کشور تولید میشود و استفاده از این ظرفیت میتواند روند اجرای پروژهها را تسریع کند.
ازهاری از برنامهریزی برای ایجاد شهرک تخصصی انرژی در کردستان خبر داد و اظهار کرد: حدود ۷۰ هکتار زمین برای این طرح پیشبینی شده تا زمینه استقرار سرمایهگذاران و توسعه صنایع مرتبط با حوزه انرژی فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و تبدیل ظرفیتهای استان به پروژههای اقتصادی و اشتغالزا، از مهمترین اولویتهای مدیریت اقتصادی کردستان است.