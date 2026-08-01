بیش از ۸ هزار زائر اربعین با ۴۷۳ سفر از مبادی مختلف مازندران به مقصد مرز‌های کشور اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران از تداوم خدمت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: از ۲۷ تیرماه تا ۹ مردادماه امسال، در مجموع ۸ هزار و ۴۲۸ زائر با انجام ۴۷۳ سفر از مبادی مختلف استان به مقصد مرز‌های کشور اعزام شدند.

او با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان، افزود: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل مسافری استان برای ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کار گرفته شده است.

محمدنژاد گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و عوامل اجرایی انجام شده تا فرآیند اعزام زائران بدون وقفه و با رعایت کامل ضوابط ایمنی صورت گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است، افزود: همکاران این اداره‌کل به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش، نظارت و پشتیبانی از عملیات اعزام زائران هستند.

او گفت: با نزدیک شدن به ایام اربعین، پیش‌بینی می‌شود حجم سفر‌ها افزایش یابد و این اداره‌کل با بسیج تمامی امکانات، آماده ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران در پایان از همکاری رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های خدمات‌رسان قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که تمامی زائران با سفری ایمن، آرام و معنوی در این اجتماع عظیم اسلامی حضور یابند.

برچسب ها: ناوگان عمومی ، زائران اربعین
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