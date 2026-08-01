باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۰ مرداد شاخص کل بورس با کاهش ۲۰ هزار و ۴۳۵ واحد در سطح ۵ میلیون و ۵۴ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، شپنا و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶ هزار و ۶۹۴ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

یاقوت، فملی و شپنا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، خودرو و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.