آمریکا پس از پایان جنگ سرد که به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تخریب دیوار برلین انجامید به ابرقدرت بلامنازع گیتی تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت:

این دگرگیسی در گفتار و رفتار رئیسان جمهور جمهوری خواه شامل ریگان و جورج بوش پدر و پسر به صورت برجسته دیده می‌شود. کلینتون، اوباما و بایدن هم ان را باور داشتند و ترامپ که کیش شخصی فردی اش هم از دیگران یبشتر بود البته پا را از این هم فراتر گذاشت.

هانتینگتون با "جنگ تمدن‌ها"، فوکویاما با "پایان تاریخ" و فریدمن با "زمین تخت است "هم این برتری جویی را تئوریزه کردند. این نظریه پردازان به همراه برخی دیگر چونان فرید زکریا که "جهان پسا امریکا" را پیش بینی کرده‌اند زودتر از سیاستمداران به خطای محاسباتی پی بردند.

این واقعیت است، تفکری که "جزیره بدنام اپستین" بهترین هنر معماری آنان باشد نمی‌تواند صاحب تمدن نوین بالنده برای بشریت باشد.

دوران پسا جنگ سرد بر چهار پایه استوار بود که "برتری نظامی بلامنازع" و "تضمین امنیت تجارت جهانی" دو ستون اصلی قدرت آمریکا است که دولتمردان کاخ سفید آن را باور داشتند.

این دو ستون البته در جهان به آرامی ترک برداشته است. فناوری‌های دوگانه مانند پردازنده‌ها، GPS، حسگر‌ها، ماهواره‌ها، هوش مصنوعی و .. که در دوران پیش از ۱۹۹۱ بصورت انحصاری در دست آمریکا بود، به دست سایرین هم رسیده است.

کار به جایی رسیده است که پهپاد ۳۰-۲۰ هزار دلاری شاهد ۱۳۶ توانسته است بالگرد‌های آپاچی ۳۵ میلیون دلاری را سرنگون کند. این پهپاد‌ها اگر از موشک‌های هدایت شونده با فناوری پیشرفته امریکایی کارایی بیشتری نداشته باشد، حتما کمتر نیست.

تضمین امنیت تجارت جهانی که دهه‌ها سبب افتخار نیروی دریایی آمریکا بود حال، اما با چالش مواجه شده است. ایران به راحتی در دهانه تنگه هرمز دروازه‌ای گذاشته است که ناوگان پرطمطراق آمریکا هم توان باز کردن آن را ندارد.

جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی آمریکا را نابود نکرده، اما نزد همه دریانوردان گیتی بی اعتبارو غیر قابل اعتماد کرده است. قایق‌های تندرو، پهپاد‌ها و موشک‌های بومی ایرانی توانسته است تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را کاهش و هزینه بیمه شناور‌ها را افزایش دهد. این همان جنگ نامتقارنی است که ژنرال‌های چهار ستاره پنتاگون را کلافه کرده است.

"بی فایده بودن مقاومت" و "برتری در تشدید تنش" هم دو گزاره دیگری است که آمریکایی در ۸۰ سال گذشته کوشش داشتند به صورت یک حقیقت غیر قابل انکار نزد افکار عمومی جا بیندازند.

محور مقاومت، اما گزینه نخست را از بین برد و نشان داد که حوزه نفوذ اندیشه مقاومت از کوهپایه‌های هیمالایا تا سواحل مدیترانه به وسعت ۸ میلیون کیلومتر مربع گسترش یافته است.

جنگ‌های بی ثمر آمریکا در غرب آسیا که فقط در افغانستان و عراق به اعتراف رئیس جمهور ترامپ افزون بر ۷ تریلیون دلار هزینه داشته در رسیدن به اهداف ناکام مانده است.

دوران ترسیدن ملت‌ها از " تشدید تنش با آمریکا "هم پایان یافته به گونه‌ای که دیگر نه فقط تهدید ضمنی سفیر آمریکا سبب تسلیم دولت‌ها یا کودتا در کشور‌ها نمی‌شود که فرمان علنی رئیس جمهور امریکا برای حمله نظامی و روانه شدن ناو‌های هواپیمابر هم تاثیری بر اراده ملت‌های ازاده در کوتاه آمدن از حقوقشان در برابر آمریکا کوتاه نمی‌گذارد.

جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست قرن بیست و یکم بی تردید از جایگاهی کانونی در مقابله با قرارگاه زر و زور و تزویر برخوردار است که می‌تواند دال گفتمانی و الگوی حق طلبی باشد که نسل‌های آینده به عنوان شتاب دهنده افول تمدن غرب به سرکردگی امپراتوری آمریکا از آن یاد خواهند کرد.

منبع: روابط عمومی معاونت سیاسی صداوسیما