رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت انجیر در این استان خبر داد و گفت: انجیر خشک فارس دارای نشان و ثبت جهانی GIAS است و بیش از ۸۰ درصد آن به بازار‌های چین و اروپا صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با اشاره به جایگاه ویژه انجیر فارس در تولید ملی اظهار کرد: برداشت این محصول ارزشمند و راهبردی از اوایل مردادماه آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه سطح زیر کشت انجیر دیم در کشور ۴۳ هزار هکتار با تولید ۳۵ هزار تن است، تصریح کرد: از این میزان، استان فارس با حدود ۴۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و ۳۴ هزار تن تولید، سهم اصلی را به خود اختصاص داده است.

بهجت حقیقی اضافه کرد: در بخش انجیر تازه‌خوری نیز حدود سه هزار هکتار باغ در فارس وجود دارد که سالانه ۱۴ هزار تن محصول تولید می‌کند.

به گفته او؛ این محصول به‌صورت تازه‌خوری و خشک در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود و استان فارس با در اختیار داشتن رتبه نخست سطح زیر کشت و تولید انجیر خشک کشور، مهم‌ترین قطب تولید این محصول در ایران به شمار می‌رود.

این مقام مسئول بیان کرد: شهرستان‌های استهبان، خفر، داراب، کوهچنار و نی‌ریز از مهم‌ترین مناطق تولیدکننده انجیر در استان هستند.

او توضیح داد: ارقام تجاری و برند انجیر خشک فارس شامل سبز و پیوس است. همچنین ارقام متنوع انجیر تازه‌خوری از جمله انجیر سیاه و انجیر سفید نیز در این استان تولید می‌شود.

بهجت حقیقی ادامه داد: صادرات انجیر خشک فارس نقش مهمی در ارزآوری و تقویت اقتصاد کشاورزی کشور دارد.

او با تأکید بر اینکه اصلاح و احیای باغات انجیر فارس بر پایه دانش روز و یافته‌های علمی در دستور کار قرار دارد، افزود: این موضوع از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است و می‌تواند به ارتقای کیفیت و کمیت تولید منجر شود.

بهجت‌حقیقی همچنین سلامت و برداشت بهداشتی انجیر خشک را برای حفظ جایگاه صادراتی این محصول ضروری دانست و افزود: با توجه به مقبولیت جهانی انجیر فارس، رعایت اصول برداشت، مشورت با کارشناسان و بهره‌گیری از نتایج تحقیقات علمی باید مورد توجه باغداران قرار گیرد.

رئیس سازمان فارس با اشاره به شرایط مناسب نزولات جوی در سال زراعی جاری عنوان کرد: همین موضوع سبب افزایش انگیزه برای توسعه باغستان‌های انجیر دیم در مناطق مستعد استان و همچنین جایگزینی این محصول ارزشمند با الگو‌های کشت آب‌بر شده است.

او با توجه به اهمیت این محصول گفت: انجیر از جمله میوه‌های بسیار مغذی و پرخاصیت است و سرشار از انرژی، کربوهیدرات، قند، فیبر، پروتئین و چربی بوده و همچنین حاوی مقادیر قابل توجهی کلسیم، منگنز، پتاسیم، منیزیم، ویتامین K و ویتامین C است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: فارس ، رتبه اول ، تولید انجیر ، ثبت جهانی ، جهاد کشاورزی فارس
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