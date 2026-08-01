سرمربی تیم ملی فوتسال جوان بانوان بر لزوم برگزاری دیدار‌های تدارکاتی بین‌المللی و داخلی برای ارتقای سطح کیفی تیم ملی پیش از حضور در المپیک جوانان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فاطمه شریف درباره دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان اظهار کرد: دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی با حضور ۲۱ بازیکن از هفتم تا دوازدهم مردادماه در حال برگزاری است. در این اردو تلاش می‌کنیم بازیکنان را به‌صورت تدریجی از نظر فنی، تاکتیکی، آمادگی جسمانی و همچنین آمادگی ذهنی برای حضور در مسابقات آماده کنیم.

وی افزود: در پایان این اردو نیز یک دیدار دوستانه برابر تیم منتخب تهران برگزار خواهیم کرد تا بازیکنان را در شرایط واقعی مسابقه مورد ارزیابی قرار دهیم و بتوانیم نقاط قوت و ضعف تیم را بهتر شناسایی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان با ابراز رضایت از شرایط اردوی تیم ملی گفت: خوشبختانه شرایط اردو بسیار مناسب است و جا دارد از فدراسیون فوتبال و کمیته بانوان بابت حمایت‌های ارزشمندشان از تیم ملی فوتسال جوانان تشکر کنم.

شریف درباره برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی نیز خاطرنشان کرد: رقابت‌های المپیک جوانان اوایل آبان‌ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان پنج اردوی آماده‌سازی دیگر را پیش‌بینی کرده‌ایم. همچنین درخواست برگزاری چند دیدار دوستانه بین‌المللی را ارائه داده‌ایم و امیدواریم این برنامه‌ها محقق شود، چرا که رقبای اصلی ما از این فرصت به بهترین شکل استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: تیم‌های ایتالیا و اوکراین که از رقبای اصلی ما محسوب می‌شوند، هفته گذشته دو دیدار دوستانه بین‌المللی برگزار کردند و این موضوع اهمیت انجام بازی‌های تدارکاتی را نشان می‌دهد.

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در پایان اظهار کرد: امیدواریم با آغاز تمرینات تیم‌های لیگ برتری از شهریورماه، بتوانیم چند بازی دوستانه با این تیم‌ها نیز برگزار کنیم. سال گذشته هم پیش از مسابقات بحرین، دیدار‌های تدارکاتی خوبی با تیم‌های لیگ برتری داشتیم که نقش مؤثری در روند آماده‌سازی تیم ایفا کرد. امیدوارم امسال نیز بتوانیم از فرصت باقی‌مانده بهترین استفاده را ببریم و نماینده‌ای شایسته برای ایران و قاره آسیا در این رقابت‌ها باشیم.

برچسب ها: فوتبال ، فوتبال بانوان
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