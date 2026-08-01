معاون میراث فرهنگی فارس و مدیر مجموعه سعدی بر ضرورت آموزش‌های تخصصی بسته‌بندی، جابه‌جایی و انتقال ایمن آثار تاریخی تأکید کردند؛ آموزش‌هایی که به گفته آنان، تاب‌آوری موزه‌ها را در برابر حوادثی مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی نجفی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با بسته‌بندی اشیا و مدارک اظهار کرد: حفاظت از آثار فرهنگی‌تاریخی و اشیای موزه‌ای در شرایط بحرانی از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های موزه‌ای و دستگاه‌های متولی میراث فرهنگی است و تحقق این مهم به آموزش مستمر، آمادگی عملی و استفاده از روش‌های استاندارد نیاز دارد.

نجفی با اشاره به برگزاری این دوره در مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدی شیراز افزود: در شرایطی مانند جنگ، زلزله، آتش‌سوزی، سیل و سایر حوادث غیرمترقبه، بسته‌بندی صحیح، جابه‌جایی اصولی و انتقال ایمن آثار به مخازن امن از نخستین اقدامات برای کاهش آسیب به میراث فرهنگی است.

او ادامه داد: در این دوره که با تدریس دکتر عصمت زندی، از کارشناسان باسابقه وزارت میراث فرهنگی، برگزار شد، شرکت‌کنندگان با استاندارد‌های بسته‌بندی اشیا و مدارک، مواد و تجهیزات مورد استفاده، شیوه‌های صحیح حمل‌ونقل آثار و الزامات حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط اضطراری آشنا شدند.

نجفی با تأکید بر اهمیت استمرار این آموزش‌ها گفت: در بسیاری از شرایط اضطراری ممکن است دسترسی به تجهیزات تخصصی محدود باشد؛ بنابراین نیرو‌های حاضر در صحنه باید بتوانند با استفاده از امکانات موجود، از ساده‌ترین ابزار‌ها تا تجهیزات حرفه‌ای، از آثار تاریخی و موزه‌ای به بهترین شکل ممکن حفاظت کنند.

او ابراز امیدواری کرد استمرار دوره‌های آموزشی تخصصی و تمرین‌های عملی، زمینه ارتقای آمادگی موزه‌ها و افزایش توان نیرو‌های اجرایی در حفاظت از میراث فرهنگی را فراهم کند و صیانت از آثار ارزشمند تاریخی برای نسل‌های آینده با کیفیت بیشتری دنبال شود.

آموزش تخصصی؛ ضرورت افزایش تاب‌آوری موزه‌ها

 معاون میراث فرهنگی استان فارس نیز در حاشیه این دوره آموزشی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی گفت: آموزش‌های تخصصی در زمینه بسته‌بندی و حفاظت از اشیا و اسناد تاریخی، از الزامات صیانت اصولی از میراث فرهنگی، به‌ویژه در شرایط بحرانی است.

صادق زارع افزود: حفاظت از میراث فرهنگی تنها به شناسایی، ثبت و معرفی آثار محدود نمی‌شود، بلکه نگهداری صحیح و رعایت استاندارد‌های علمی حفاظت نیز بخش مهمی از فرآیند صیانت از این سرمایه‌های ملی است.

زارع با بیان اینکه بسته‌بندی اصولی آثار تاریخی نخستین حلقه زنجیره حفاظت از اشیا و اسناد موزه‌ای است، تصریح کرد: کوچک‌ترین خطا در شیوه نگهداری، جابه‌جایی یا بسته‌بندی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آثار ارزشمند تاریخی وارد کند؛ از این رو آشنایی کارشناسان با دستورالعمل‌ها، استاندارد‌ها و پروتکل‌های تخصصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

معاون میراث فرهنگی فارس ادامه داد: طی سال‌های اخیر، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر در حوزه‌هایی همچون موزه‌داری، حفاظت و مرمت، ثبت آثار، تعیین حریم و صیانت از بنا‌ها و بافت‌های تاریخی با هدف ارتقای دانش تخصصی کارکنان در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین بر ضرورت آمادگی نیرو‌های تخصصی برای مواجهه با شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: تجربه بحران‌های مختلف نشان داده است که حفاظت از آثار تاریخی در شرایط بحرانی، نیازمند دانش، مهارت و آمادگی قبلی است و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند در کاهش آسیب‌های احتمالی و افزایش تاب‌آوری موزه‌ها و مخازن اموال فرهنگی مؤثر باشد.

در این دوره، معاونان و کارشناسان میراث فرهنگی، نیرو‌های یگان حفاظت، امینان اموال، مسئولان موزه‌ها و موزه‌داران بخش خصوصی حضور داشتند.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، دوره آموزشی ، موزه ها
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