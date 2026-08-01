باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مجتبی محلاتی معاون برنامهریزی اتاق تعاون ایران در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: صنعت ساختمان را یکی از صنایع مادر و موثر بر اشتغال و گردش سرمایه دانست و از رسانهها خواست ظرفیتهای تولیدکنندگان داخلی و توانمندیهای این صنعت را بیشتر معرفی کنند.
وی افزود: استقبال شرکتها از نمایشگاه امسال، با وجود شرایط دشوار اقتصادی، بسیار مطلوب بوده و تاکنون حدود یکهزار شرکت برای حضور در این رویداد ثبتنام کردهاند.
محلاتی با بیان اینکه نمایشگاه ساختمان فقط محلی برای عرضه کالا و محصولات نیست، اظهار داشت: برگزاری دورههای آموزشی، ایجاد ارتباطات تجاری، معرفی فناوریهای نوین و کمک به توسعه بازارهای داخلی و خارجی از اهداف اصلی این نمایشگاه است و شرکتکنندگان در بخشهای مختلفی از جمله مصالح ساختمانی، تجهیزات و ماشینآلات، درب و پنجره، آسانسور و پلهبرقی، تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی، سیستمهای هوشمند، تجهیزات ایمنی، معماری و طراحیهای نوین و محصولات دانشبنیان حضور خواهند داشت.
معاون پشتیبانی و برنامهریزی اتاق تعاون ایران ادامهداد: این نمایشگاه در ۲۰ سالن و همچنین بخشی از فضاهای باز نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود و تولیدکنندگان، شرکتهای دانشبنیان، تامینکنندگان تجهیزات، مهندسان، معماران، انبوهسازان و سرمایهگذاران در آن حضور خواهند داشت.
وی از برگزاری پنلهای تخصصی با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و خاطرنشانکرد: این پنلها در سه روز از چهار روز برگزاری نمایشگاه و با حضور استادان، تشکلها و فعالان حوزه ساختمان برگزار میشود و آخرین فناوریها و دستاوردهای صنعت ساختمان را بررسی خواهد کرد.
محلاتی به ظرفیتهای بینالمللی نمایشگاه اشاره و اضافه کرد: شرکتهایی از کشورهایی مانند عراق، افغانستان، ترکیه، چین، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس در این رویداد حضور خواهند داشت و مذاکراتی برای تقویت همکاریهای فناورانه، بهویژه در زمینه صنعتیسازی ساختمان با کره جنوبی در حال انجام است و حضور آنها میتواند به توسعه صادرات و تبادلات تجاری کمک کند.
محلاتی درباره ابعاد بینالمللی نمایشگاه، بر اهمیت تفاهمنامههای همکاری تاکید و اذعانکرد: ما در پی آن هستیم تا نمایشگاه صنعت ساختمان، نقطه عطفی برای عملیاتی شدن تفاهمنامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی ایران و کره جنوبی باشد. هدف ما از این همکاری، نه تنها جذب سرمایه، بلکه انتقال دانش و آخرین فناوریهای روز دنیا در حوزه صنعتیسازی ساختمان به متخصصان ایرانی است.
به گفته وی، ترکیب دانش بومی با فناوریهای نوین کره جنوبی، میتواند سرعت و کیفیت ساختوساز در کشور را به شکل چشمگیری ارتقاء دهد.
معاون اتاق تعاون در تحلیل رفتار شرکتها در شرایط اقتصادی فعلی گفت: در زمانهایی که بازار دچار تلاطم میشود، حضور فعالان صنعت در نمایشگاه میتواند با تزریق انرژی و محصولات جدید، به آرامش و بازگشت نظم به بازار کمک کند. برخلاف تصور اولیه مبنی بر احتمال ریزش تعداد شرکتکنندگان، امسال شاهد رشد تعداد ثبتنامها هستیم که این خود نشاندهنده نقش حیاتی تولیدکنندگان در چرخه رونق صنعت ساختمان و بازسازی کشور است.
محلاتی درباره تفاوت این دوره با سالهای گذشته، تاکید کرد: نمایشگاه امسال بر پایه بهروز بودن بنا شده است و ما در این دوره تلاش کردهایم تا پیوند میان صنعت، دانشگاه و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی را تقویت کنیم. از این رو، برنامههای آموزشی و پنلهای تخصصی ویژهای طراحی شده تا شرکتها و نخبگان بتوانند از آخرین متدها و تکنولوژیهای روز جهان مطلع شوند.
وی با اشاره به چالشهایی نظیر افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای تامین انرژی، بر نقش نمایشگاه به عنوان یک نهاد تنظیمگر تاکید و اضافه کرد: به رغم چالشهای تولیدی، نمایشگاه بستری است که تمام زنجیره تامین، از تولیدکنندگان تا تعاونیهای مسکن و سرمایهگذاران را گرد هم میآورد تا محصولات خود را معرفی کرده و چرخه تولید و ساختوساز در کشور با قدرت ادامه یابد.