باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - در هفته گذشته و از ۷ مرداد، فیلم سینمایی «ماه پنهان» اکران خود را در سینماها آغاز کرد. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۰ مرداد، در ۱۵ هزار و ۵۲۷ سانس، ۴۲۲ هزار و ۶۶۲ مخاطب داشتند و به فروش حدود ۵۸ میلیارد تومانی دست یافتند.

فیلم سینمایی «زنده‌شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۲۰۷ هزار و ۷۲۸ بلیت به فروش ۲۸ میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده‌شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان، است که برای اجرای حکم پنج اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است؛ اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجراست.

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۱۶۲ هزار و ۵۶۳ بلیت به فروش ۲۲ میلیارد و ۵۱۷ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم قرار گرفت.

امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته‌آ پناهی‌ها، بیژن بنفشه‌خواه، مجید یوسفی و سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می‌دهند.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه‌کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی‌پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی از جمله بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۳۱ هزار و ۲۹۸ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی محمدهادی نائیجی با فروش ۹ هزار و ۶۵ بلیت به فروش یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان اِبی و وَلی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند.

در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان و مهدی قربانی از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده است: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک‌بازهای قبل از انقلاب، کساد است؛ اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد… .»

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۹ هزار و ۳۶ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه‌کنندگی مجید کریمی با فروش ۷ هزار و ۹۹۷ بلیت به فروش یک میلیارد و ۷۳ میلیون تومانی رسید. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.

در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأمل‌برانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگی‌های شهر تهران است. این اثر با نگاهی واقع‌گرایانه نشان می‌دهد چگونه انتخاب‌های کوچک و بزرگ، سرنوشت آدم‌ها را به هم پیوند می‌زند و مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد. داستان «تهران کنارت» با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلان‌شهر تهران و چالش‌های زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه می‌کند. این اثر با تمرکز بر دغدغه‌های اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت می‌کند.

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال حاج‌دینی مقدم با فروش ۹ هزار و ۷۵ بلیت توانست یک میلیارد و ۱۴ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پررمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.

فیلم «خواب‌نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۶ هزار و ۳۶۹ بلیت به فروش ۷۶۵ میلیون تومانی رسید. در خلاصه داستان فیلم آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ…». جواد رضویان و بیژن بنفشه‌خواه بازیگران اصلی «خواب‌نما» هستند.

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۷ هزار و ۹۶ بلیت به فروش ۷۲۴ میلیون تومانی دست یافت.

در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان‌انگیز موفق می‌شود؟

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان

«آنتیک» به کارگردانی محمدهادی نائیجی با فروش ۵۸ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان

«زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با فروش ۵۷ میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان

«استخر» به کارگردانی سروش صحت با فروش ۵۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان

«تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با فروش ۵۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون تومان

«تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با فروش ۱۶ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال حاج‌دینی مقدم با فروش ۱۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان

«نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان با فروش ۱۰ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان

«خواب‌نما» به کارگردانی رضا مقصودی با فروش ۴ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان

«لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی با فروش ۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان

«قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری با فروش ۱ میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی با فروش ۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان

«خط نجات» به کارگردانی وحید موسائیان با فروش ۱ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ» به کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد با فروش ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی با فروش ۲۰۷ میلیون و ۶۹۱ هزار تومان

«ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی با فروش ۸۷ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان