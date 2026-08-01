باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرسول جوکارافزود: شهرستان کوار رتبه نخست تولید و رتبه دوم سطح زیر کشت محصول انگور را در استان به خود اختصاص داده است.

او یاد آور شد: رقم قالب انگور در منطقه رقم ریش بابا است؛ اما ارقام دیگری، چون یاقوتی، رطبی، ترکمن و عسگری نیز در باغات شهرستان کشت می‌شود.

جوکار بیان کرد: عملیات برداشت ارقام مختلف انگوراز تیرماه آغاز شده است و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار ، میزان تولید کشمش شهرستان حدود ۵ هزار تن است.

او از آغاز برداشت انگور در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود ۱۴۰ هزار تن انگور از سطح ۷ هزار هکتار از باغات این شهرستان برداشت شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس