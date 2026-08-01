مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار از آغاز برداشت انگور در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود ۱۴۰ هزار تن انگور از سطح ۷ هزار هکتار از باغات این شهرستان برداشت شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرسول جوکارافزود: شهرستان کوار رتبه نخست تولید و رتبه دوم سطح زیر کشت محصول انگور را در استان به خود اختصاص داده است. 

او یاد آور شد: رقم قالب انگور در منطقه رقم ریش بابا است؛ اما ارقام دیگری، چون یاقوتی، رطبی، ترکمن و عسگری نیز در باغات شهرستان کشت می‌شود. 

جوکار بیان کرد: عملیات برداشت ارقام مختلف انگوراز تیرماه آغاز شده است و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد. 

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار ، میزان تولید کشمش شهرستان حدود ۵ هزار تن است.

او از آغاز برداشت انگور در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود ۱۴۰ هزار تن انگور از سطح ۷ هزار هکتار از باغات این شهرستان برداشت شود. 

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: برداشت انگور ، کوار ، جهاد کشاورزی فارس
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