باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نفیسی، با رد شایعات منتشرشده درباره تخلیه برخی نقاط استان به دلیل حملات احتمالی، اظهار کرد: این ادعاها کاملاً بیاساس و فاقد هرگونه اعتبار است و هیچگونه تصمیم یا برنامهای در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به انتشار برخی مطالب تأییدنشده در فضای مجازی افزود: شهروندان اخبار و اطلاعیههای مربوط به استان را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از توجه یا بازنشر شایعات و اخبار فاقد منبع موثق خودداری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه حفظ آرامش، اتکا به اطلاعرسانیهای رسمی و پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده، مهمترین راهکار مقابله با شایعات است، گفت: در حال حاضر وضعیت استان هرمزگان کاملاً پایدار است و امنیت در سراسر استان بهطور کامل برقرار است.
منبع: استانداری هرمزگان