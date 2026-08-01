باشگاه خبرنگاران جوان - شلمچه در روز‌های اربعین، حال و هوایی دیگر دارد؛ نقطه‌ای که عطر زیارت و شوق وصال معشوق می‌دهد و به میعادگاهی برای خدمت به عاشقان ولایت و امامت و دلدادگان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) بدل می‌شود.

شلمچه در این ایام، مرز اتصال زمین و آسمان است، جایی که نه به پای سر که با دل می‌توان از آن عبور کرد و تا نزدیک خدا رسید.

در این روز‌های آکنده از شور حسینی، موکب اربعین شرکت آب منطقه‌ای فارس با نام مقدس حضرت ابوالفضل (ع)، همانند سنوات گذشته از ۱۰ روز مانده به اربعین، در مرز شلمچه برپا می‌شود.

این موکب به شکل شبانه‌روزی و با حضور خادمانی از آب منطقه‌ای فارس، پذیرای کاروان‌های خسته، اما عاشق حسین (ع) است؛ موکبی که با توزیع آب و فراهم آوردن لحظه‌ای آرامش در مسیر پرغبار و پرحرارت زیارت، جلوه‌ای از مهر و میهمان‌نوازی حسینی را به نمایش می‌گذارد.

در این میان، همکاران شرکت آب منطقه‌ای فارس با حضور در این موکب، جامی از خدمت و اخلاص را به دست گرفته و رسم کهن سقایی را، که با نام عشق و ایثار در تاریخ این سرزمین جاودانه شده است، به جا می‌آورند. حضوری که نه فقط خدمت به زائران، که ادای دینی است به مدرسه بزرگ عاشورا؛ مدرسه‌ای که در آن، آب، فقط آب نیست، بلکه نشانه‌ای از مهر، وفا و بندگی است.

شلمچه در ایام اربعین، تنها یک مرز نیست؛ گذرگاهی است میان زمین و آسمان، و صحنه‌ای روشن از همدلی مردمی که دل در گرو حسین (ع) دارند و در مسیر خدمت به زائران او، شیرینی حضور را با جان و دل تجربه می‌کنند.