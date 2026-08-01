باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، روز پنج‌شنبه هشدار داد که ایالات متحده «درگیر جنگی غیرقابل پیروزی با ایران» شده است و استدلال کرد که این درگیری خطر تبدیل شدن به یک درگیری نظامی طولانی‌مدت دیگر با پایانی نامشخص را دارد.

پانتا به تازه‌ترین «موج سنگین حملات» علیه تهران و حملات طرف مقابل اشاره کرد تا توضیح دهد که چگونه آمریکا اغلب درگیر جنگ‌هایی شده است که تنها منابع این کشور را تخلیه می‌کنند. او عملیات نظامی جاری را با جنگ‌های عراق و افغانستان مقایسه کرد.

او در مصاحبه‌ای با شبکهٔ سی‌ان‌ان گفت: «فکر می‌کنم ما درگیر جنگی غیرقابل پیروزی هستیم که ادامه خواهد یافت، همانطور که جنگ‌های دیگر بدون هیچ نتیجهٔ رضایت‌بخشی ادامه یافتند.»

پانتا افزود: «صادقانه بگویم، این میراثی است که ایالات متحده در قرن بیست‌ویکم همچنان به جا می‌گذارد. چه عراق باشد، چه افغانستان، یا ایران، خود را در جنگ‌های غیرقابل پیروزی می‌یابیم که در نهایت آمریکا را می‌بلعد، به اقتصاد ما آسیب می‌زند و از همه مهم‌تر، به نظر من، ما را در برابر بقیهٔ جهان ضعیف جلوه می‌دهد.»

پانتا، رئیس پیشین پنتاگون که در دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین، خدمت کرد، نظارت بر عملیاتی را بر عهده داشت که در سال ۲۰۱۱ به مرگ اسامه بن لادن، رهبر القاعده، انجامید.

او روز پنج‌شنبه استدلال کرد که تاریخ نشان می‌دهد آمریکا باید از درگیر شدن در یک درگیری دیگر با پایانی نامشخص در خاورمیانه محتاط باشد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و دولت او اکنون با پرسش‌های فزاینده‌ای در مورد پایان‌بندی این درگیری از سوی هر دو حزب مواجه هستند، به ویژه پس از آنکه آتش‌بس قبلی از هم پاشید.

این جنگ که عمیقاً ناپسند است و اکنون وارد ششمین ماه خود شده، باعث ناامیدی فزایندهٔ دولت شده است، زیرا بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران – که حدود یک‌پنجم از عرضهٔ نفت جهان را حمل می‌کند – باعث افزایش قیمت انرژی شده است.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ، اوایل این ماه به قانونگذاران اعلام کرد که هزینهٔ این جنگ حدود ۳۷٫۵ میلیارد دلار برآورد شده است. کاهش ذخایر نظامی نیز زنگ‌های خطر را به صدا درآورده و هفتهٔ گذشته به توقف موقت درگیری منجر شد.

منبع: هیل