رئیس پلیس راهور گفت: بازگشت از مرزهای شش‌گانه به‌ویژه مهران، شلمچه و خسروی افزایش قابل توجهی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار تیمور حسینی با اشاره به گذشت بیش از ۱۵ روز از آغاز مأموریت اربعین، اظهار داشت: هم‌اکنون تمرکز اصلی پلیس بر مدیریت موج بازگشت زائران عزیز از کشور عراق است و طی روز‌های اخیر روند بازگشت از مرز‌های شش‌گانه به‌ویژه مهران، شلمچه و خسروی افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین نگرانی پلیس در این مرحله، وقوع حوادث رانندگی ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی است، افزود: متأسفانه در ۴۸ ساعت گذشته تعدادی از هموطنان در استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این تصادفات به دلیل خروج از جاده و واژگونی ناشی از خستگی رانندگان بوده است.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت استراحت زائران پس از ورود به کشور، تصریح کرد: از زائران درخواست داریم بدون عجله و شتاب، از محل‌های پیش‌بینی‌شده برای استراحت و ظرفیت مواکب در مسیر استفاده کرده و پس از رفع خستگی، ادامه مسیر دهند تا با سلامت کامل به منازل خود بازگردند.

سردار حسینی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای جابه‌جایی زائران، گفت: ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای مرحله بازگشت در آماده‌باش قرار دارد و به طور میانگین روزانه حدود ۲ هزار دستگاه اتوبوس برای خدمت‌رسانی به زائران در مرز مهران پیش‌بینی شده است؛ همچنین برای سایر مرز‌های پرتردد نیز ظرفیت‌های لازم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص امسال و تغییر در الگوی تردد زائران، فشار بیشتری بر حمل‌ونقل زمینی وارد شد، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تاکنون در حوزه مدیریت گره‌های ترافیکی، ساماندهی توقف خودرو‌ها و پارکینگ‌ها مشکل خاصی وجود نداشته است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حجم بالای خودرو‌های شخصی در مرزها، خاطرنشان کرد: بیشترین انباشت خودرو مربوط به مرز مهران بوده که مدیریت و ساماندهی آن با همکاری مجموعه‌های مسئول در حال انجام است و پس از آن مرز‌های خسروی، شلمچه و چذابه بیشترین حجم خودرو را به خود اختصاص داده‌اند.

سردار حسینی با بیان اینکه مأموریت پلیس راهور تا پایان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت، گفت: تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای خدمات‌رسانی، مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی مسیر‌ها انجام شده و تلاش داریم تا پایان این مأموریت، بازگشت زائران با کمترین مشکل و بیشترین ایمنی انجام شود.

وی در پایان از تلاش فرماندهان و مسئولان انتظامی استان‌های درگیر در مأموریت اربعین، به‌ویژه فرمانده انتظامی استان ایلام، فرمانده مرزبانی و فرمانده قرارگاه اربعین فراجا قدردانی کرد و افزود: هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها نقش مهمی در مدیریت مطلوب تردد زائران و ارائه خدمات شایسته به آنان داشته است.

برچسب ها: مرز مهران ، اربعین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
حسن از تبریز
۱۸:۳۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
باسلام واحترام
بهترین وعاقلانه ترین روش فقط وفقط فعلا ایجاد روابط دیپلماتیک با آمریکا است گفتم فقط روابط دیپلماتیک یعنی فقط دیدار مسئولین رده پایین برای ایجاد سفارتخانه وپایان دادن به جنگ نه دیدار روسای جمهور واعلام دوستی سیاسی فقط اعلام دوستی دوملت آمریکا وایران . آیا متوجه منظورمن شدید یا نه! حل مسائل سیاسی بعد از ایجاد روابط دیپلماتیک آسانتر وبتدریج صورت می گیرد
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