باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تیمور حسینی با اشاره به گذشت بیش از ۱۵ روز از آغاز مأموریت اربعین، اظهار داشت: هماکنون تمرکز اصلی پلیس بر مدیریت موج بازگشت زائران عزیز از کشور عراق است و طی روزهای اخیر روند بازگشت از مرزهای ششگانه بهویژه مهران، شلمچه و خسروی افزایش قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه مهمترین نگرانی پلیس در این مرحله، وقوع حوادث رانندگی ناشی از خستگی و خوابآلودگی است، افزود: متأسفانه در ۴۸ ساعت گذشته تعدادی از هموطنان در استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند که بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این تصادفات به دلیل خروج از جاده و واژگونی ناشی از خستگی رانندگان بوده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت استراحت زائران پس از ورود به کشور، تصریح کرد: از زائران درخواست داریم بدون عجله و شتاب، از محلهای پیشبینیشده برای استراحت و ظرفیت مواکب در مسیر استفاده کرده و پس از رفع خستگی، ادامه مسیر دهند تا با سلامت کامل به منازل خود بازگردند.
سردار حسینی با اشاره به پیشبینیهای انجامشده برای جابهجایی زائران، گفت: ناوگان حملونقل عمومی برای مرحله بازگشت در آمادهباش قرار دارد و به طور میانگین روزانه حدود ۲ هزار دستگاه اتوبوس برای خدمترسانی به زائران در مرز مهران پیشبینی شده است؛ همچنین برای سایر مرزهای پرتردد نیز ظرفیتهای لازم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص امسال و تغییر در الگوی تردد زائران، فشار بیشتری بر حملونقل زمینی وارد شد، اما با برنامهریزیهای صورت گرفته تاکنون در حوزه مدیریت گرههای ترافیکی، ساماندهی توقف خودروها و پارکینگها مشکل خاصی وجود نداشته است.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حجم بالای خودروهای شخصی در مرزها، خاطرنشان کرد: بیشترین انباشت خودرو مربوط به مرز مهران بوده که مدیریت و ساماندهی آن با همکاری مجموعههای مسئول در حال انجام است و پس از آن مرزهای خسروی، شلمچه و چذابه بیشترین حجم خودرو را به خود اختصاص دادهاند.
سردار حسینی با بیان اینکه مأموریت پلیس راهور تا پایان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت، گفت: تمامی پیشبینیهای لازم برای خدماترسانی، مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی مسیرها انجام شده و تلاش داریم تا پایان این مأموریت، بازگشت زائران با کمترین مشکل و بیشترین ایمنی انجام شود.
وی در پایان از تلاش فرماندهان و مسئولان انتظامی استانهای درگیر در مأموریت اربعین، بهویژه فرمانده انتظامی استان ایلام، فرمانده مرزبانی و فرمانده قرارگاه اربعین فراجا قدردانی کرد و افزود: هماهنگی و همکاری همه دستگاهها نقش مهمی در مدیریت مطلوب تردد زائران و ارائه خدمات شایسته به آنان داشته است.