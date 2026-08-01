برنامه ملی پایش تولید با تمرکز بر احصای نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی، در استان فارس عملیاتی شد؛ برنامه‌ای که با حضور مشاوران متخصص در واحدهای صنعتی، گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمود قیومی از اجرای برنامه ملی پایش تولید در استان با برگزاری کلینیک سیار صنعت خبر داد و این برنامه را یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای رصد مستمر وضعیت واحد‌های تولیدی، شناسایی موانع تولید و ارائه خدمات حمایتی هدفمند به صنایع عنوان کرد.

او اظهار داشت: برنامه ملی پایش تولید با هدف حضور میدانی در واحد‌های صنعتی، شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولید، احصای نیاز‌های واقعی بنگاه‌های اقتصادی و ارائه راهکار‌های تخصصی برای رفع موانع، در سراسر کشور در حال اجراست و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز این برنامه را به‌صورت مستمر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دنبال می‌کند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: در همین راستا، کلینیک سیار صنعت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد و از واحد‌های صنعتی آسا کارتن، پاک فارس و به‌فا بازدید میدانی به عمل آمد.

قیومی با بیان اینکه در جریان این بازدیدها، فرآیند‌های تولید، ظرفیت‌ها، مسائل و نیاز‌های واحد‌های صنعتی به‌صورت میدانی بررسی شد، گفت: نشست‌های تخصصی با مدیران این واحد‌ها برگزار و مهم‌ترین چالش‌های تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: مشاوران حاضر در کلینیک سیار صنعت، پس از بررسی شرایط هر واحد، راهکار‌های اجرایی و تخصصی در زمینه تغییر کاربری، اخذ مجوز‌های دانش‌بنیان، توسعه بازار، بازاریابی و صادرات، مدیریت منابع انسانی، بهبود فرآیند‌های مدیریتی، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابت‌پذیری واحد‌های تولیدی ارائه کردند.

او ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی برنامه ملی پایش تولید، پایش واحد‌های تولیدکننده کالا‌های اساسی، زنجیره‌های دارای مزیت منطقه‌ای، خوشه‌های صنعتی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های دارای ظرفیت توسعه است تا خدمات حمایتی، مشاوره‌ای، فناورانه و تأمین مالی بر اساس نیاز واقعی هر واحد برنامه‌ریزی و ارائه شود.

قیومی خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از بازدید‌های میدانی و ارزیابی کارشناسان در سامانه برنامه ملی پایش تولید ثبت و تحلیل می‌شود و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری برای طراحی بسته‌های حمایتی، تسهیل رفع موانع تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری، افزایش ظرفیت تولید و تقویت رقابت‌پذیری صنایع خواهد بود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر برنامه ملی پایش تولید و برگزاری کلینیک‌های سیار صنعت، اقدامی مؤثر در حفظ اشتغال، افزایش تاب‌آوری واحد‌های صنعتی، حمایت از تولید و تحقق اهداف توسعه صنعتی استان به شمار می‌رود.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس

برچسب ها: شهرک‌های صنعتی فارس ، کلینیک سیار صنعت
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