باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمود قیومی از اجرای برنامه ملی پایش تولید در استان با برگزاری کلینیک سیار صنعت خبر داد و این برنامه را یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای رصد مستمر وضعیت واحد‌های تولیدی، شناسایی موانع تولید و ارائه خدمات حمایتی هدفمند به صنایع عنوان کرد.

او اظهار داشت: برنامه ملی پایش تولید با هدف حضور میدانی در واحد‌های صنعتی، شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولید، احصای نیاز‌های واقعی بنگاه‌های اقتصادی و ارائه راهکار‌های تخصصی برای رفع موانع، در سراسر کشور در حال اجراست و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز این برنامه را به‌صورت مستمر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دنبال می‌کند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: در همین راستا، کلینیک سیار صنعت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد و از واحد‌های صنعتی آسا کارتن، پاک فارس و به‌فا بازدید میدانی به عمل آمد.

قیومی با بیان اینکه در جریان این بازدیدها، فرآیند‌های تولید، ظرفیت‌ها، مسائل و نیاز‌های واحد‌های صنعتی به‌صورت میدانی بررسی شد، گفت: نشست‌های تخصصی با مدیران این واحد‌ها برگزار و مهم‌ترین چالش‌های تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: مشاوران حاضر در کلینیک سیار صنعت، پس از بررسی شرایط هر واحد، راهکار‌های اجرایی و تخصصی در زمینه تغییر کاربری، اخذ مجوز‌های دانش‌بنیان، توسعه بازار، بازاریابی و صادرات، مدیریت منابع انسانی، بهبود فرآیند‌های مدیریتی، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابت‌پذیری واحد‌های تولیدی ارائه کردند.

او ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی برنامه ملی پایش تولید، پایش واحد‌های تولیدکننده کالا‌های اساسی، زنجیره‌های دارای مزیت منطقه‌ای، خوشه‌های صنعتی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های دارای ظرفیت توسعه است تا خدمات حمایتی، مشاوره‌ای، فناورانه و تأمین مالی بر اساس نیاز واقعی هر واحد برنامه‌ریزی و ارائه شود.

قیومی خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از بازدید‌های میدانی و ارزیابی کارشناسان در سامانه برنامه ملی پایش تولید ثبت و تحلیل می‌شود و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری برای طراحی بسته‌های حمایتی، تسهیل رفع موانع تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری، افزایش ظرفیت تولید و تقویت رقابت‌پذیری صنایع خواهد بود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر برنامه ملی پایش تولید و برگزاری کلینیک‌های سیار صنعت، اقدامی مؤثر در حفظ اشتغال، افزایش تاب‌آوری واحد‌های صنعتی، حمایت از تولید و تحقق اهداف توسعه صنعتی استان به شمار می‌رود.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس