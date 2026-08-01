مردی ۵۲ ساله صبح جمعه ۹ مرداد، در محدوده نیم‌دایره بلوار ساحلی خواجه‌عطا بندرعباس بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردی ۵۲ ساله صبح جمعه ۹ مرداد، در محدوده نیم‌دایره بلوار ساحلی خواجه‌عطا بندرعباس بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داد؛ حادثه‌ای که بار دیگر ضرورت پرهیز از شنا در مناطق غیرمجاز و توجه جدی به هشدار‌های ایمنی را یادآور می‌شود.

 یاسر خوانچه مهر مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  گفت: این حادثه ساعت ۱۰:۰۶ به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد و آمبولانس پایگاه ۱۲فروردین به محل فوریت اعزام شد.

وی افزود: پیش از رسیدن کارشناسان اورژانس، بررسی اولیه انجام شده، نیرو‌های نجات‌غریق آتش‌نشانی پس از عملیات جست‌و‌جو، پیکر این مرد ۵۲ ساله را از آب خارج کردند، وی مدت نامعلومی در آب غوطه ور و  بدون علائم حیاتی بوده و پیش از رسیدن تیم درمانی جان خود را از دست داده بود.

یاسر خوانچه‌مهر، با ابراز تأسف از تکرار حوادث غرق‌شدگی در استان، گفت: فزایش موارد غرق‌شدگی در هفته‌های اخیر زنگ خطری جدی است و نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی مستمر، فرهنگ‌سازی و رعایت هشدار‌های ایمنی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از این حوادث با پرهیز از شنا در مناطق ممنوعه و رعایت اصول ایمنی قابل پیشگیری است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از شهروندان و گردشگران خواست از شنا در سواحل فاقد نجات‌غریق، مناطق ممنوعه، نقاط دارای جریان‌های خطرناک و خارج از محدوده‌های ایمن خودداری کنند و تأکید کرد: شنا تنها در مناطق مجاز و تحت پوشش نجات‌غریق، توجه به تابلو‌های هشداردهنده، خودداری از ورود به آب در زمان نامساعد بودن شرایط دریا و نظارت مستمر خانواده‌ها بر کودکان، مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر غرق‌شدگی است.

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی ، هرمزگان ، غرق شدن
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