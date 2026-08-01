۶۶۱ هزار زائر اربعین از مرز خسروی تردد کردند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون ۶۶۱ هزار و ۹۷۰ زائر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کرده‌اند و با افزایش شمار زائران ورودی، تمهیدات لازم برای مدیریت موج بازگشت فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  «علی سلیمی»  اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته (شنبه دهم مردادماه) ۱۰۵ هزار و ۹۲۴ نفر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کردند که از این تعداد ۶۱ هزار و ۴۱۳ نفر وارد کشور و ۴۴ هزار و ۵۱۱ نفر از کشور خارج شده‌اند.

وی اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون مجموع تردد زائران از مرز خسروی به ۶۶۱ هزار و ۹۷۰ نفر رسیده که شامل ۱۶۸ هزار و ۸۱۷ نفر ورود به کشور و ۴۷۵ هزار و ۱۵۳ نفر خروج از کشور است.

آمادگی راهداری برای روزهای پرتردد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در مرز رسمی خسروی گفت: نیروهای راهداری در مسیرهای منتهی به این مرز و پایانه مرزی مستقر هستند و اقدامات لازم برای روان‌سازی تردد، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات به زائران در حال انجام است.

سلیمی افزود: ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، آماده‌سازی محورهای ارتباطی، تقویت حضور نیروهای عملیاتی و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اقداماتی است که برای مدیریت شرایط پرتردد اربعین پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه روند تردد در مرز خسروی به صورت روان و منظم در حال انجام است، ادامه داد: تمامی ظرفیت‌های موجود برای تأمین ایمنی، رفاه و سهولت عبور زائران به کار گرفته شده و خدمت‌رسانی در این گذرگاه رسمی به‌صورت مستمر ادامه دارد.

آغاز موج بازگشت زائران

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با افزایش آمار ورود زائران به کشور، موج بازگشت زائران اربعین آغاز شده و تمهیدات لازم برای مدیریت این مرحله و جابه‌جایی مناسب زائران پیش‌بینی شده است.

سلیمی از زائران خواست زمان بازگشت خود را مدیریت کنند و با توجه به فعالیت شبانه‌روزی مرز خسروی، سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا روند بازگشت با سهولت و آرامش بیشتری انجام شود.

منبع:راهداری کرمانشاه

برچسب ها: مرز خسروی ، تردد زائران
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