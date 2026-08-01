باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست اخیر هیئت رئیسه فدراسیون والیبال، بدهی ۴۰ میلیارد تومانی باشگاه‌ها و معضل قرارداد‌های غیرواقعی به عنوان چالشی جدی بررسی شد. فدراسیون ضمن تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این بدهی‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی، اعلام کرد اولویت اصلی، برگزاری لیگی با «نظم مالی» است تا از آسیب‌های بیشتر به بدنه والیبال کشور جلوگیری شود.

علیرضا بهبودی بازیکن پیشین والیبال در واکنش به این بحران مالی و بحث‌های مطرح شده درباره کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتر، گفت: اگرچه در ۹۵ درصد تیم‌هایی که خودم در آنها حضور داشته‌ام شرایط مالی رضایت‌بخش بوده، اما نمی‌توان از واقعیت موجود چشم‌پوشی کرد. در موضوع تیم‌های بدهکار، معتقدم بیش از حد با آنها مماشات می‌شود.

بهبودی با اشاره به وضعیت فنی لیگ و ضرورت بازنگری در تعداد تیم‌ها افزود: متاسفانه یه واسطه اتفاقات پیش آمده، مسابقات فصل گذشته لیگ برتر و لیگ دسته یک ناتمام ماند تکلیف تیم‌ها نیز مشخص نشد، اما با توجه به کیفیت فنی فعلی، والیبال ما ظرفیت حضور ۱۲ تیم در لیگ برتر را ندارد و معتقدم حتی برگزاری لیگ با ۱۰ تیم منطقی‌تر است.

این بازیکن سابق والیبال کشور در پایان با تاکید بر لزوم اقتدار فدراسیون در اجرای قانون اظهار داشت: فدراسیون باید یک‌بار برای همیشه در تمامی مسائل، به‌ویژه در بخش مالی، قانون را محکم و بدون استثنا اجرا کند؛ حتی اگر قرار باشد برخی باشگاه‌ها لطمه ببینند یا ضرر کنند. قاطعیت در اجرای قوانین در این فصل، مسیر را برای فصل‌های آینده بسیار هموارتر و سالم‌تر خواهد کرد.