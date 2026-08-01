باشگاه خبرنگاران جوان - تیم والیبال فولاد غدیر نی‌ریز با کسب پیروزی ۳ بر ۱ مقابل هیأت والیبال شیراز، عنوان قهرمانی رقابت‌های سوپرلیگ والیبال استان فارس را از آن خود کرد و بر قله والیبال فارس ایستاد.

دیدار فینال این مسابقات که در سالن سه‌هزار نفری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شیراز برگزار شد، تیم فولاد غدیر نی‌ریز با ارائه نمایشی مقتدرانه، ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ و ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان رساند.

هرچند هیأت والیبال شیراز در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به برتری رسید، اما فولاد غدیر نی‌ریز در ست چهارم با پیروزی نزدیک ۲۵ بر ۲۳، پرونده این دیدار را با نتیجه ۳ بر ۱ به سود خود بست تا جام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را بالای سر ببرد و جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب نماید

رقابت‌های سوپرلیگ والیبال استان فارس با حضور ۱۲ تیم و به‌صورت رفت‌وبرگشت برگزار شد و تیم فولاد غدیر نی‌ریز با پشت سر گذاشتن حریفان، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

گفتنی است تیم والیبال فولاد غدیر نی‌ریز فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ با حضور در مسابقات جام رمضان آغاز کرد. این تیم پس از مدتی وقفه، سال گذشته فعالیت حرفه‌ای خود را با قدرت از سر گرفت و با ارائه بازی‌هایی منسجم و مقتدرانه، عنوان قهرمانی لیگ دسته یک استان فارس را به دست آورد و جواز حضور در سوپرلیگ استان را کسب کرد. قهرمانی در سوپرلیگ استان فارس، ادامه روند رو به رشد این تیم و برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ورزشی شرکت فولاد غدیر نی‌ریز به شمار می‌رود.

تشکیل، حمایت و تداوم فعالیت این تیم، حاصل نگاه حمایتی و راهبردی دکتر احمدی، مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نی‌ریز، به حوزه ورزش و جوانان است؛ نگاهی که در کنار توسعه صنعتی، بر برندسازی نام فولاد غدیر نی‌ریز در عرصه ورزش، حمایت از استعداد‌های جوان، ایجاد انگیزه و نشاط اجتماعی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت تأکید دارد.

بی‌تردید، این قهرمانی تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه نشان‌دهنده ثمرات سرمایه‌گذاری هدفمند شرکت فولاد غدیر نی‌ریز در توسعه ورزش، اعتماد به توانمندی جوانان و حمایت مستمر مدیریت شرکت از ورزش قهرمانی است؛ رویکردی که علاوه بر ارتقای جایگاه نام فولاد غدیر نی‌ریز در ورزش استان، زمینه‌ساز شناسایی و شکوفایی استعداد‌های بومی و تقویت روحیه امید، نشاط و همدلی در منطقه خواهد بود.