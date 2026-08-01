باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سفارت ایالات متحده در اردن روز شنبه به آمریکاییهای ساکن در خاورمیانه توصیه کرد که به فکر ترک منطقه باشند یا برای ترک آن در صورت تشدید تنشها آماده شوند، و در مورد احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و سایر اختلالات سفر هشدار داد.
علاوه بر این، سفارت به شهروندان آمریکایی توصیه کرد که از تأسیسات نظامی در اردن بازدید نکنند.
این هشدار در حالی صادر شده است که روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس مدعی شد رئیسجمهور آمریکا دستور انجام دور تازهای از حملات نظامی علیه ایران را صادر کرده است که بدون شک پاسخ ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه را به دنبال خواهد داشت.
منبع: الجزیره