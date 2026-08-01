سفارت ایالات متحده در اردن روز شنبه با صدور هشدار فوری به آمریکایی‌های ساکن خاورمیانه توصیه کرد که منطقه را ترک کرده یا برای ترک آن در صورت تشدید تنش‌ها آماده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سفارت ایالات متحده در اردن روز شنبه به آمریکایی‌های ساکن در خاورمیانه توصیه کرد که به فکر ترک منطقه باشند یا برای ترک آن در صورت تشدید تنش‌ها آماده شوند، و در مورد احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و سایر اختلالات سفر هشدار داد.

علاوه بر این، سفارت به شهروندان آمریکایی توصیه کرد که از تأسیسات نظامی در اردن بازدید نکنند.

این هشدار در حالی صادر شده است که روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس مدعی شد رئیس‌جمهور آمریکا دستور انجام دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران را صادر کرده است که بدون شک پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به دنبال خواهد داشت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: هشدار آمریکا به شهروندانش ، اردن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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United States of America
ناشناس
۱۷:۲۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
همگی از خاورمیانه خواهید رفت ،ترامپ احمق کاری کرده که همه مردم کشورهای متطقه از امریکا متنفرند ،وبه زودی امپراطوری استکبار فرو خواهد ریخت
مرگ برامریکا صرفا یک شعار نیست بلکه نفرت ملتهای مظلوم منطقه از وحود نحس امریکاست که باید گور خودرا گم کند
۰
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United States of America
ناشناس
۱۷:۲۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
همگی از خاورمیانه خواهید رفت ،ترامپ احمق کاری کرده که همه مردم کشورهای متطقه از امریکا متنفرند ،وبه زودی امپراطوری استکبار فرو خواهد ریخت
مرگ برامریکا صرفا یک شعار نیست بلکه نفرت ملتهای مظلوم منطقه از وحود نحس امریکاست که باید گور خودرا گم کند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
از همین الان همونطور که اونها بی هیچ ملاحظه ومصلحتی جنگ رو با شدت بیشتر ادامه میدن شما هم مقابله رو با شدت هرچه بیشتر با بستن کامل تنگه هرمز وتنگه باب المندب وامکانات دیگرفشاربردشمن مثل تاثیر برفیبرهای کف دریا طناب داررو برگردن این خون آشامان تا ته ومحکم بکشید
مستقیما ترامپ رو بکشید
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