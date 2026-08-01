از حدود ده روز پیش تاکنون ۴۵ هزار و سیصد هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، عازم کشور عراق شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: از این شمار ۱۲ هزار و ۲۳۲ تَن به کشور بازگشتند.

علی اصغر دهقانی افزود: ۴۵ هزار و ۸۵۶ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند که بیش از هزار و ۲۴ تَن زن هستند.

وی گفت: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.

دهقانی گفت: زائران می‌توانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانک‌های ملی، ملت، سپه، قرض الحسنه مهر، گردشگری، شهر و پست بانک ارز دریافت کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال، ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.وی افزود: نام نویسی زائران برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir الزامی است.

برچسب ها: هرمزگان ، اربعین
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