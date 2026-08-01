باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: از این شمار ۱۲ هزار و ۲۳۲ تَن به کشور بازگشتند.
علی اصغر دهقانی افزود: ۴۵ هزار و ۸۵۶ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کردهاند که بیش از هزار و ۲۴ تَن زن هستند.
وی گفت: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.
مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمهای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.
دهقانی گفت: زائران میتوانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانکهای ملی، ملت، سپه، قرض الحسنه مهر، گردشگری، شهر و پست بانک ارز دریافت کنند.
مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال، ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص مییابد.وی افزود: نام نویسی زائران برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir الزامی است.