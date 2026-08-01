باشگاه خبرنگاران جوان - عالیه زمانی کیاسری رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بازدید از روستای پروریج‌آباد بخش کلیجان‌رستاق ساری، گفت: نرخ باروری کمتر از ۰.۹ درصدی در مازندران به معنای غیرقابل جایگزین بودن جمعیت است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به نرخ باروری مازندران زیر یک درصد در مازندران و دشوار شدن شرایط اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند بازنگری فوری است.

زمانی کیاسری بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات اشتغال، زیرساخت و بهداشت اهالی مناطق روستایی به ویژه روستا‌های کمتربرخوردار و مناطق کوهستانی تاکید کرد و با انتقاد از نبود نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت در تصمیم‌گیری‌ها، ادامه داد: با وجود تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، فرآیند‌های اجرایی در این حوزه نیازمند بازنگری فوری است، زیرا از زمان ابلاغ این قانون تاکنون نه تنها بهبودی در نرخ باروری مشاهده نشده، بلکه شرایط برای تشکیل خانواده و فرزندآوری دشوارتر نیز شده است.

این نماینده مجلس در خصوص عملکرد نهاد‌های حمایتی نیز گفت: متاسفانه ارگان‌های حمایتی با وجود تخصیص اعتبارات در برخی موارد از بخش‌های حمایتی قانون پنج ساله توسعه تبعیت نکرده و پشتیبانی‌های لازم را از افراد زیر پوشش به عمل نمی‌آورند.

زمانی کیاسری با اشاره به روند رو به رشد سالمندی در روستا‌ها و هم‌زمان با مهاجرت جمعیت جوان، این پدیده را زنگ خطری برای آینده این مناطق دانست و افزود: این روند، روستا‌ها را با خطر خالی از سکنه شدن و بروز مشکلات معیشتی و اجتماعی عدیده برای سالمندان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و سالخوردگان تنها، روبه‌رو خواهد کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران