وزیر صمت کسری نوری مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی را منصوب کرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - کسری نوری با حکم وزیر صمت به عنوان رئیس شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی منصوب شد . وی که پیش از این سرپرستی این شرکت را بر عهده داشت، با صدور حکم سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ، به سمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

در حکم وزیر صمت بر بهره گیری از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور و اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صمت و سایر نهادهای حاکمیتی دولتی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف و ماموریت های شرکت در خدمت به مردم و کسب کارها تاکید شده است.

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، اتاق اصناف
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