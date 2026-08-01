باشگاه خبرنگاران جوان - کسری نوری با حکم وزیر صمت به عنوان رئیس شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی منصوب شد . وی که پیش از این سرپرستی این شرکت را بر عهده داشت، با صدور حکم سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ، به سمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

در حکم وزیر صمت بر بهره گیری از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور و اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صمت و سایر نهادهای حاکمیتی دولتی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف و ماموریت های شرکت در خدمت به مردم و کسب کارها تاکید شده است.