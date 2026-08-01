باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان پیکار‌های کشتی آزاد خردسالان غرب استان مازندران که با شرکت ۳۴۰ کشتی گیر در سلمانشهر برگزار شد تیم چمستان عنوان نخست را با کسب ۱۳۵ امتیاز به دست آورد.

چالوس با ۱۲۴ امتیاز نایب قهرمان شد و تیم بابلسر نیز با کسب ۱۱۸ امتیاز بر سکوی سو ایستاد.

عنوان چهارم به تیم آمل با ۱۱۲ امتیاز رسید.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نونهالان غرب استان مازندران مدت ۲ روز و در ۱۴ وزن با شور و هیجان زیاد برگزار شد که در پایان برترین‌ها و مدال آوران در اوزان مختلف بدین شرح معرفی شدند.

وزن ۲۸ کیلوگرم:

۱- پارسا کاووسی (کلاردشت)

۲- محمد راه نشین (چالوس)

۳- عرفان احمد پناه (سهمیه آمل)

۳- صدرا سلیمانی (بهنمیر)

وزن ۳۰ کیلوگرم:

۱- مهیار نعمتی (چالوس)

۲- سامیار صداقت (آمل)

۳- حسین آخوندی (بابلسر)

۳- یاسین مرادرستمی (رامسر)

وزن ۳۲ کیلوگرم:

۱- پوریا کاووسی (س کلاردشت)

۲- امیرمحمدنیکنژاد (چمستان)

۳- مهدی نعمتی (آمل)

۳- عرشیا روشنایی (بابلسر)

وزن ۳۵ کیلوگرم:

۱- داریوش اصغری (آمل)

۲- محمدرضانجفی (سرخرود)

۳- اسماعیل سعیدی (چالوس)

۳- ماهان رضاتبار (بابلسر)

وزن ۳۸ کیلوگرم:

۱- ابوالفضل الهی (عباس آباد)

۲- رادمهر گلیج (تنکابن)

۳- مهیار علی نژاد (سلمانشهر)

۳- امیرعلی شریفی (نوشهر)

وزن ۴۱ کیلوگرم:

۱- امیرعلی میانجی (نوشهر)

۲- امیروهاب نوراحمدی (س آمل)

۳- مبین صادقیان (تنکابن)

۳- امیرفضل شیخی (محمودآباد)

وزن ۴۴ کیلوگرم:

۱- امیرمحمد قربانپور (نشتارود)

۲- محمدطا‌ها اصغری (محمودآباد)

۳- حسین شریفی فر (فریدونکنار)

۳- بزرگمهر یعقوب پور (کلار اباد)

وزن ۴۸ کیلوگرم:

۱- آرتین فلاح (چمستان)

۲- علیرضا علیزاده (محمودآباد)

۳- امیرحافظ حسین زاده (س استان)

۳- سید ماکان جعفرپور (س فریدونکنار)

وزن ۵۲ کیلوگرم:

۱- سامیار اسدی (چمستان)

۲- آرتین دهنار (چالوس)

۳- یاسین تقی زاده (آمل)

۳- امیرعلی حسین زاده (محمود آباد)

وزن ۵۷ کیلوگرم:

۱- ابوالفضل عشوری نژاد (تنکابن)

۲- سید میرحسین تقی زاده (نوشهر)

۳- کیان توکلی (چالوس)

۳- آرسام افتاده (س استان)

وزن ۶۲ کیلوگرم:

۱- امیرمهدی آرین پور (نشتارود)

۲- ابوالفضل صلبی (بابلسر)

۳- محمدحسن محمدی (چمستان)

۳- رهام پولادی (چالوس)

وزن ۶۸ کیلوگرم:

۱- محمدطا‌ها کالجی (نور)

۲- سبحان صالیان (بابلسر)

۳- علی اکبر شهابی (چمستان)

۳- علیرضا شعبانی فر (فریدونکنار)

وزن ۷۵ کیلوگرم:

۱- کیان کاظمی (محمودآباد)

۲- یاسین ولی نتاج (سیمرغ)

۳- محمد شفیعی (س بابلسر)

۳- کابیان کوزه گر (رامسر)

وزن ۸۵ کیلو گرم:

۱- علی اصغر کاویانپور (نوشهر)

۲- محمدطا‌ها عارفی (تنکابن)

۲- محمدامین ایزدی (آمل)

۳- امیرحسام عباسی (چمستان)