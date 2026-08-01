باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، پروژه اصلاح نقطهخیز تنگ پیرزال با اعتباری بالغ بر ۱۱۲ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال و با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی، وارد مرحله اجرای آسفالت شده است.
اصلاح این نقطه حادثهخیز از پروژههای مهم حوزه ایمنی راههای شهرستان محسوب میشود که نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی، بهبود هندسی مسیر و افزایش ایمنی تردد در محور یاسوج–چرام خواهد داشت.
سید ایرج کاظمیجو فرماندار شهرستان کهگیلویه در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتقای ایمنی راهها اظهار کرد: تأمین امنیت جانی شهروندان و کاهش تصادفات جادهای از مهمترین اولویتهای دولت و مجموعه مدیریت شهرستان است. خوشبختانه این پروژه با پیشرفت مطلوب به مرحله آسفالتریزی رسیده و تلاش خواهیم کرد با تکمیل مراحل پایانی، در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد تا مردم از مزایای آن بهرهمند شوند.
کاظمیجو افزود: اجرای پروژههای اصلاح نقاط حادثهخیز، سرمایهگذاری برای حفظ جان مردم است و فرمانداری شهرستان کهگیلویه با جدیت از اجرای طرحهای زیرساختی و عمرانی که موجب افزایش ایمنی و توسعه متوازن شهرستان میشوند، حمایت خواهد کرد.
سرتیپ خادمی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نیز با تشریح روند اجرایی پروژه گفت: این طرح تاکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی همراه بوده و عملیات خاکبرداری به حجم ۴۰ هزار مترمکعب، خاکریزی کف و پشت ابنیه فنی به حجم سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب، خاکریزی معمولی به حجم سه هزار مترمکعب، احداث یک دستگاه آبروی دو متری و یک دستگاه آبروی یکمتری، اجرای ۵۴ متر دیوار حائل و بخش عمده عملیات بتنریزی و آرماتوربندی آن به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: در مراحل پایانی پروژه، اجرای ۷۰۲ مترمکعب زیراساس، ۶۸۴ مترمکعب اساس، شش هزار مترمکعب بتنریزی، سه هزار و ۴۰۲ کیلوگرم آرماتوربندی، ۳۰۰ متر کانال حاشیه ترانشه و شش هزار و ۷۵۰ کیلوگرم پریمکت قیر امولسیون پیشبینی شده است و با آغاز عملیات آسفالتریزی، اجرای آسفالت بیندر ۰-۲۵ به حجم ۲۵ هزار و ۵۶۰ تن و آسفالت بیندر ۰-۱۹ به حجم ۲۱ هزار تن نیز انجام خواهد شد تا پروژه برای بهرهبرداری نهایی آماده شود.
سعید خواجوی، بخشدار مرکزی شهرستان کهگیلویه نیز با اشاره به اهمیت این پروژه برای ساکنان منطقه اظهار کرد: محور یاسوج–چرام یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان است و اصلاح نقطه حادثهخیز تنگ پیرزال ضمن افزایش ایمنی تردد، موجب تسهیل رفتوآمد شهروندان، کاهش مخاطرات جادهای و بهبود دسترسی مناطق پیرامونی خواهد شد. وی افزود: اجرای این پروژه، گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای عمرانی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم بخش مرکزی است.
سید اسلام آریا پناه، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده شهرستان کهگیلویه نیز با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای ایمنسازی راهها گفت: اصلاح نقطه حادثهخیز تنگ پیرزال یکی از پروژههای مهم در راستای ارتقای ایمنی محور یاسوج–چرام است که با اجرای آن، ضمن اصلاح هندسی مسیر، شرایط تردد ایمنتر برای کاربران جادهای فراهم خواهد شد.
وی افزود: آغاز عملیات آسفالت نشاندهنده ورود پروژه به مراحل پایانی است و با تکمیل عملیات اجرایی، یکی از نقاط پرخطر این محور برطرف شده و سطح ایمنی و کیفیت بهرهبرداری از این مسیر به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.
تحقق این پروژه نتیجه تعامل و هماهنگی میان فرمانداری، دستگاههای اجرایی و مجموعه راهداری و حمل نقل جاده ای است و امیدواریم با تداوم این همکاری، سایر پروژههای زیرساختی شهرستان نیز با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.
در پایان، مسئولان حاضر ضمن بازدید از روند اجرای عملیات آسفالت، بر رعایت کامل استانداردهای فنی، تسریع در تکمیل مراحل باقیمانده و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این پروژه تأکید کردند.