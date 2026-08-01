فوتبال ایران و جهان در روز‌های اخیر با حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال ایران و جهان در روزهای اخیر با حواشی گوناگونی از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش
خبرهای مرتبط
مبارزه با قرارداد‌های پنهان؛ فدراسیون فوتبال به دنبال شفافیت مالی
رئیس فیفا عقب نشینی کرد؛
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
دنی ولبک به چلسی پیوست
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین اخبار
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
دنی ولبک به چلسی پیوست
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
هیئتی مشترک درباره پرونده چادرملو با AFC مذاکره خواهد کرد!
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ آمریکا حریف لهستان در فینال شد
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس + فیلم
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مدال طلای هومر عباسی در مسابقات شنای غرب آسیا
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
نتایج ۵ وزن دوم آزاد کاران کشتی ایران در رقابت‌های باکو
آماده‌سازی بانوان گلف باز ایران در ترکیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا
حواشی فوتبال؛ از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها + فیلم
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
آغاز بیست‌ویکمین اردوی تیم ملی گلبال مردان در تهران
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد