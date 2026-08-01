باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: پریروز در جاده‌های استان و در محور دیهوک به کرمان، تصادفی با فوت تمامی سرنشینان رخ داد که خستگی و خواب‌آلودگی، عامل انحراف به چپ آن بود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد راننده قانون‌مند بوده و حتی کمربند سرنشینان عقب بسته بود، اما یک لحظه غفلت باعث انحراف و تصادف با تریلی شد.

او افزود: حادثه بعدی دیروز در دوراهی روم به سمت راهداران (سرداران)، ساعت ۱۰ صبح به دلیل سرعت زیاد و برخورد رخ‌به‌رخ با تریلی مقابل اتفاق افتاد که دو نفر در دم جان خود را از دست دادند؛ این راننده در طول مسیر اعمال قانون شده بود، اما توجهی نکرد.

سرهنگ کاظمی بیان کرد: طول محور سه‌راهی راهداران ۱۹۵ کیلومتر است که ۱۵ سال پیش، راه و شهرسازی وقت در هر ۲۰ کیلومتر یک آب‌انبار و سکو برای توقف ایجاد کرد که این موضوع باعث توقف خودرو‌ها و کاهش تصادفات ناشی از خستگی می‌شود؛ پارسال ۷۵ سکو با مشارکت راهداری ساخته شد.

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رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: در جاده‌ای که طی این دو روز ۷ نفر را از دست دادیم، در حال ساخت دو استراحتگاه هستیم که یک خیر استانی نیز ساخت یک استراحتگاه را تقبل کرده است؛ همچنین فونداسیون استراحتگاهی در دیگ رستم نیز اجرا شده و در حال ساخت است.

او در خصوص وضعیت ترافیکی پیش رو گفت: دو بار ترافیکی در جاده‌های استان در پیش داریم؛ یکی مربوط به بازگشت از سفر اربعین است که از امروز آغاز می‌شود و اوج آن ۱۲ تا ۱۴ مرداد است. خستگی و خواب‌آلودگی مسافران بازگشت از اربعین باعث نگرانی ما است که از افراد می‌خواهیم استراحت بین‌راهی را جدی بگیرند.

سرهنگ کاظمی عنوان کرد: بار بعدی مربوط به دهه پایانی ماه صفر است که مسافران از بیش از ۱۰ استان برای سفر به مشهد و شهادت امام رضا (ع) عبور می‌کنند؛ در غرب استان استراحتگاهی تعبیه شده و روزبه‌روز افزایش می‌یابد تا با این اقدامات، شاهد کاهش حوادث جاده‌ای در این ایام باشیم.