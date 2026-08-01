باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی اکبر جاویدان در بازدید از مرز خسروی در جمع خبرنگاران گفت: توفیق شد امروز در این مرز خسروی حضور داشته باشیم و از نزدیک از وضعیت زیرساختهای موجود در این مرز و تردد زائران بازدیدی داشته باشیم.
این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به تردد میلیونی زائران در مرزهای اربعینی، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مرزهای اربعینی کشور عبورکردند و حدود یک میلیون نفر از این عزیزان به کشور بازگشتند.
وی با اشاره به تردد مطلوب زائران از این مرز و زیرساختهای موجود، افزود: شرایط بسیار خوبی در این مرز مهیا است، زائران در ۵ ثانیه میتوانند عبور کنند و این نشان دهنده وضعیت مطلوب زیرساختها در مرز خسروی است.
فرمانده مرزبانی انتظامی در ادامه اظهارکرد: امنیت پایدار در مرزهای کشور برقرار است و همکاران ما در مرزبانی در کنترل ۸۷۵۵ کیلومتر از مرزها ایفای نقش دارند و در آماده باش و آمادگی عملیاتی بالایی قرار دارند تا از مرزهای عزت و شرف جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند.
سردار جاویدان با اشاره به نقش دیپلماسی مرزی در تسهیل تردد زائران، گفت: هماهنگی و تعامل با مرزبانی کشور عراق به صورت لحظهای صورت میپذیرد و تردد زائران مطلوب و با کرامت است.
براساس گزارش سایت پلیس، وی به تاکید رهبر شهید مبنی بر تردد ایمن، سهل و ارزان زائران اربعین اشاره و اظهار کرد: امروز سربازان ولایت در مجموعه مرزبانی و انتظامی این تدبیر را اجرایی کردند و شاهد تردد ایمن، سهل و ارزان زائران در مرزها برای شرکت در کنگره بزرگ و معنوی اربعین هستیم.
منبع: فراجا