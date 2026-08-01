معاون اول رئیس‌جمهور از آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات حوزه بازار به اتحادیه‌ها و اصناف خبر داد و گفت: دولت بازار را از خود جدا نمی‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران، با اشاره به نقش تاریخی بازار در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: بازار همواره علاوه بر نقش اقتصادی، نقش فرهنگی و ملی نیز داشته و در شکل‌گیری، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده است.

وی اتحادیه‌ها و اصناف را حلقه ارتباطی میان مردم، حاکمیت و نهاد‌های نظارتی دانست و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، به همکاری اصناف نیازمند است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت آماده واگذاری اختیارات حوزه بازار به اصناف است، تصریح کرد: اگر اتحادیه‌ها جایگاه واقعی خود را احیا کنند، می‌توانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله گسترده دستگاه‌های نظارتی نخواهد بود.

عارف با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و بازار، گفت: آماده تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی مشکلات اصناف، از جمله مسائل مالیاتی هستیم. مالیات باید با رعایت عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحد‌های اقتصادی دریافت شود و در عین حال با فرار مالیاتی نیز برخورد شود.

وی با بیان اینکه راهبرد دولت در دو سال گذشته، تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات نسبی در بازار و مهار تورم بوده است، افزود: این رویکرد در دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و دولت معتقد است بسیاری از مشکلات اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همکاری بازار قابل حل است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی، گفت: با این ناهنجاری‌ها باید برخورد جدی شود و اصناف در این مسیر در کنار دولت باشند. وی با قدردانی از همراهی بازاریان در دو سال گذشته و به‌ویژه در شرایط جنگی، اظهار کرد: کشور با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود.

عارف با تأکید بر اینکه دولت اعتقادی به تقابل با بازار ندارد، گفت: اعتماد متقابل دولت و بازار شرط مدیریت موفق اقتصاد است و اصلاحات ساختاری نیز تنها با تعامل دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات به نتیجه خواهد رسید.

وی در پایان با اشاره به نوسانات نرخ ارز، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالا‌ها اثر می‌گذارد، اما با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها متناسب با آن کاهش نمی‌یابد و این روند باید اصلاح شود.

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، اصناف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آقای معاون وضعیت معیشت معلم بحرانی شده
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
فقط بازار را دست دلالان ندهید چونکه آفات همه گرونیا هم خود دولت هست و هم دومی دلالان هستند که ملت را دچار چالش مشکلات کردند
۰
۳
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Germany
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اتفاقاً هدف همین است
بجای قیمت بر اساس عرضه و تقاضا
قیمت بر اساس اطاق اصناف = خصوصی سازی قیمت بازار
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