مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، از تمدید مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) تا ۱۵ شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، از تمدید مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) تا ۱۵ شهریورماه خبر داد.

مدبرنژاد با اشاره به درخواست وزارت آموزش و پرورش از وزارت کشور برای تمدید زمان ثبت درخواست سرویس مدارس، اظهار کرد: با موافقت وزارت کشور، مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس دانش‌آموزی در سامانه «سپند» تا ۱۵ شهریورماه تمدید شد.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب از سوی مدیران مدارس به خانواده‌ها، افزود: ضروری است مدیران مدارس با اطلاع‌رسانی به‌موقع و مؤثر، زمینه آگاهی والدین را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند در مهلت تعیین‌شده، درخواست خود را از طریق سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) به نشانی http://irtusepand.ir ثبت کنند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان همچنین از والدین خواست ثبت درخواست خود را به روزهای پایانی مهلت تعیین‌شده موکول نکنند تا فرآیند بررسی و برنامه‌ریزی سرویس مدارس با سهولت و دقت بیشتری توسط مسئولات مربوط در وزارت کشور انجام شود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش 

برچسب ها: سرویس مدارس ، رفت و آمد دانش آموزان
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