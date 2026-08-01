باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - حسین قاسمینژاد معاون دفتر ایمنی و پایش هوشمند سازمان راهداری کشورکه از پایانه مرزی برکت مهران انجام شد، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی اظهار داشت: با توجه به گرمای هوا و خستگی ناشی از طی مسیر در کشور عراق، از زائران عزیز درخواست میشود تا پیش از آغاز رانندگی، از استراحت کافی در پایانههای مرزی اطمینان حاصل کنند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری با ارائه آماری از حوادث جادهای از تاریخ ۲۵ تیرماه تاکنون، گفت: در این بازه زمانی، حدود ۴۰۰ هزار فقره تصادف در راههای برونشهری کشور به ثبت رسیده که متأسفانه منجر به جانباختن ۴۸۸ تن از هموطنان شده است؛ این آمار به معنای فوت روزانه ۳۲ نفر در حوادث جادهای است که رقمی نگرانکننده محسوب میشود.
خستگی و سرعت غیرمجاز؛ عوامل اصلی سوانح
قاسمینژاد افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد بخش عمدهای از تصادفات منجر به فوت، ناشی از «سرعت غیرمجاز»، «سبقت غیرمجاز» و بهویژه «خستگی و خوابآلودگی» است. وی تأکید کرد: بسیاری از زائران به محض ورود به خاک ایران، بدون استراحت کافی اقدام به رانندگی میکنند که این رفتار منجر به افزایش آمار واژگونی خودروها در مسیرهای بازگشت شده است.
معاون دفتر ایمنی سازمان راهداری ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی، تصریح کرد: ۱. از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی به جد خودداری شود.۲. زائران حتماً از امکانات استراحتی تعبیه شده در پایانههای مرزی استفاده کنند.۳. رانندگان موظفند به ازای هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در مجتمعهای خدمات رفاهی یا مکانهای ایمن، توقف و استراحت کنند.
نظارت مستمر بر ناوگان حملونقل عمومی
وی با اشاره به حجم بالای جابهجایی زائران توسط ناوگان اتوبوسرانی و حملونقل عمومی برونشهری، خاطرنشان کرد: این ناوگان به صورت شبانهروزی تحت نظارت سامانههای هوشمند جادهای و کنترلهای میدانی پلیسراه و کارشناسان راهداری قرار دارد. تمامی خودروهای عمومی پیش از سفر و در حین تردد، از نظر داشتن معاینه فنی معتبر و تجهیزات ایمنی به دقت پایش میشوند تا تردد زائران با حداکثر ضریب اطمینان صورت گیرد.