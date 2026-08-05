باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: اگر دولت صریحا اعلام کند که مطالبات گندمکاران بلافاصله پس از تحویل پرداخت می کند، بیش از ۱.۵ تا ۲ میلیون تن گندم از انبارها خارج و روانه سیلوهای خرید می شود.

به گفته وی، با توجه به آنکه کشاورزانی که ۵ فروردین گندم تحویل دادند، مطالبات خود را دریافت نکردند، از این رو نسبت به تحویل گندم نگران هستند، درحالیکه تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان را نسبت به تحویل ترغیب می کند.

ایمانی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با بهبود شرایط پرداخت مطالبات، امسال در تامین گندم مورد نیاز خودکفا خواهیم شد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با استمرار شرایط فعلی میزان پیش بینی خرید تضمینی گندم محقق نخواهد شد، درحالیکه با اعلام دولت مبنی بر پرداخت مطالبات ظرف ۳ روز پس از تحویل، گندم های مانده در انبارها به سمت سیلوهای دولت سرازیر می شود و این اطمینان را ایجاد می کند که تامین گندم مردم دچار چالش نشود.