باشگاه خبرنگاران جوان- دختران گلفر ایران تمرینات خود را در کمپ TGF سیلیوری، پایگاه اصلی تیمهای ملی گلف ترکیه، آغاز کردند؛ مجموعهای که سالها محل آمادهسازی گلفبازان برجسته این کشور برای رقابتهای بینالمللی بوده است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، با پایانیافتن اردوی یک هفتهای سجاد کرمپور و سعید براتی در زمین گلف TGF Silivri Golf Course ترکیه، با تصمیم فدراسیون گلف، نازنین شهرکی نخستین بانوی گلفر اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا و هلیا چترنور از استعدادهای جوان گلف ایران راهی ترکیه شدند تا در TGF اردو بزنند.
دو دختر گلفر ایران درحالی از روز ۸ مردادماه اردوی یکهفتهای خود را در این مجموعه ورزشی آغاز کردند که TGF امروز به عنوان پایگاه اصلی اردوهای تیمهای ملی ترکیه شناخته میشود و گلفبازان شاخص زن و مرد این کشور بخش مهمی از برنامههای آمادهسازی خود را در این زمین پشت سر گذاشتهاند.
زمین گلف TGF بهعنوان مرکز توسعه گلف ترکیه و محل اردوهای تیمهای ملی از جمله زمینهایی است که گلفبازان زن مطرح ترکیه سالهاست در این مجموعه اردو زده و مسابقه دادهاند که آن جمله میتوان به گلفرهایی، چون آیلین اویاپ (Aylin Evyap)، ملیسا اوزدن (Melisa Özden)، فاطمه گل کوش (Fatma Gül Kuş)، ارین نوا ینیچلیک (Erin Neva Yeniçelik)، سلن سدار (Selen Sedar) و آیشه آلتینتاش (Ayşe Altıntaş) اشاره کرد.
آیلین اویاپ یکی از شناختهشدهترین گلفبازان زن نسل جدید ترکیه و عضو تیم ملی این کشور است که بارها در اردوهای تیم ملی و مسابقات رسمی برگزارشده در TGF حضور داشته و این مجموعه یکی از پایگاههای اصلی آمادهسازی او محسوب میشود.
ملیسا اوزدن، فاطمه گلگوش، ارین نوا، سلین سدار و آیشه آلتینتاش نیز از دیگر استعدادهای جوان و ملیپوش گلف ترکیه هستند که بارها در این زمین تمرین و بازی کردهاند.
جالب است بدانید این مجموعه علاوه بر زمین قهرمانی ۱۸ حفرهای، دارای زمین آموزشی ۹ حفرهای (Academy Course) نیز هست که برای استعدادیابی و آموزش بازیکنان جوان مورد استفاده قرار میگیرد.
از سال ۲۰۲۳ اردوهای تیم ملی گلف ترکیه در این مجموعه با رویکرد علمیتر برگزار میشود و تمریناتی مانند آنالیز سوئینگ، مدیریت مسیربازی، شورتگیم و برنامهریزی استراتژیک در آن اجرا میشود.
در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، TGF به مهمترین محل برگزاری مسابقات داخلی ترکیه تبدیل شده و میزبان رقابتهایی مانند قهرمانی جوانان ترکیه، جام فدراسیون، جام ریاست جمهوری و مسابقات Balkan Senior Open بوده است که در بخش بانوان نیز با حضور ملیپوشان برگزار میشوند.
اردوی دختران گلفر ایران درحالی تا ۱۳ مردادماه در TGF ترکیه ادامه دارد که برنامه تمرینی نمایندگان ایران شامل گرمکردن (Warm-up)، ضربات پات، تمرین مهارت بازی کوتاه (Short Game)، ضربات بلند و انجام یک راند کامل ۱۸ حفرهای در زمین مسابقه است.