رئیس سندیکای صنعت کنسرو گفت: براساس آمار سال قبل ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی در کشور تولید شد، اما امسال پیش بینی می‌شود که تولید ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود بختیاری رئیس سندیکای صنایع کنسرو گفت: در حال حاضر شرایط حاکم بر صنعت کنسرو متاثر از رکود بازار است و بدلیل کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، دولت با پرداخت کالابرگ بدنبال پوشش رکود بازار بود که این امر تنها برای ماه نخست خوب بود و مجدد عدم ایفای تعهدات دولت مزید بر علت شد.

به گفته وی، با توجه به شرایط جنگی و قطعی برق صنایع شرایط دشواری ایجاد کرده است.

بختیاری با بیان اینکه میزان واردات مواد اولیه نسبت به سال گذشته رقم چشمگیری کاهش داشته است، افزود: سازمان شیلات همراهی خوبی با جامعه صیادی داشت و برای نخستین بار اجازه دادند برخی شناورهای صیادی در فصل موسم شناورهای بزرگ صیدشان را انجام دهند و کمابیش ماهی صید داخل می آید، چنانچه قرار بود همانند سنوات قبل ممنوعیت صید در فصل موسم رعایت می شد، کارخانجات با چالش جدی مواجه بودند.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ادامه داد:  وزارت صمت، وزارت جهاد و سازمان حمایت باید همراهی لازم داشته باشد تا قیمت ها به سمت منطقی سازی رود چراکه رکود حاکم بر بازار و دشواری تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش از چالش های جدی تولیدکنندگان محسوب می شود، هرچند تولیدکنندگان به رغم تمامی مشکلات و محدودیت ها به فعالیت ادامه می دهند.

به گفته وی، دولت باید تمهیداتی برای خروج از رکود اتخاذ کند، البته درخواست بخش خصوصی همواره این بوده است که با حفظ اعتبار و اقتدار کشور می توان راهی یافت که به سمت کاهش تنش و التهاب حرکت کرد.

بختیاری با اشاره به بازار کنسرو ماهی بیان کرد: تولیدکنندگان بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید از یک سو ناگریز به منطقی سازی قیمت هستند و از سوی دیگر افزایش قیمت محصولات می تواند به رکود حاکم بر بازار دامن بزند که تولیدکننده در هر ۲ حالت بازنده است چراکه با وضعیت قطعی برق و افزایش هزینه تولید چاره ای جز افزایش قیمت ندارند و از طرفی بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار، هر گونه افزایش قیمت منجر به کاهش فروش محصولات می شود، به همین خاطر دولت راهکارهای متعددی همچون افزایش مبلغ کالابرگ باید اتخاذ کند.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه تولید محصولات غذایی و صنایع کنسرو حفظ امنیت غذایی و اشتغال را بدنبال دارد، تصریح کرد: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید محصولات کنسرو نسبت به سنوات قبل کاهش یابد،گفتنی است در سنوات قبل تولید محصولات کنسرو ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون قوطی تولید می شد، اما امسال ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش تولید خواهیم داشت.

برچسب ها: تولید کنسرو ، کنسرو ماهی
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