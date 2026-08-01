وزارت کشور اسپانیا روز شنبه اعلام کرد که تعداد اجساد پیدا شده در سواحل سئوتا در جریان بحران مرزی با مراکش به ۶۷ نفر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت کشور اسپانیا روز شنبه اعلام کرد که تعداد اجساد پیدا شده در سواحل سئوتا در جریان بحران مرزی با مراکش در دو روز گذشته به ۶۷ نفر افزایش یافته است. برخی از آنها در اثر هجوم جمعیت برای رسیدن به موج‌شکن جان باختند و برخی دیگر غرق شدند.

پس از آنکه حدود ۶۰٬۰۰۰ مهاجر بین روز‌های پنج‌شنبه و جمعه از مرز این منطقهٔ کوچک تحت حاکمیت اسپانیا عبور کردند، اسپانیا اعلام کرد که در حال ساخت یک مانع مهار به طول ۵۰۰ متر در امتداد حصار موج‌شکن به داخل دریا است.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، پیشتر تأکید کرد که «عملاً تمام افرادی که وارد سئوتا شده‌اند، به مراکش بازگشته‌اند» و افزود که بیش از ۴۸٬۰۰۰ نفر از کسانی که از این کشور شمال آفریقا وارد شده بودند، بازگردانده شده‌اند. دولت همچنین اعلام کرد که به «بازگشایی تدریجی» مرز ملیله ادامه خواهد داد.

منبع: خبرگزاریی رویترز