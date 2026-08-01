رئیس قرارگاه طریق‌الحسین (ع) در مسیر نجف تا کربلا، از خدمت‌رسانی گسترده خادمان شهری در موکب محبان‌الرضا (ع) عمود ۸۳۳ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخ‌الصنایع با اشاره به حضور مجموعه شهری منطقه ۱۰ در بزرگ‌ترین اجتماع جهانی اربعین اظهار کرد: موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳ مسیر نجف به کربلا، امسال نیز با رویکرد خدمت‌رسانی در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، پذیرایی و خدمات شهری میزبان زائران حسینی بود.

وی افزود: خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای خادمان شهرداری تهران است و نیرو‌های منطقه ۱۰ با روحیه جهادی و عشق به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع)، تلاش کردند بخشی از نیاز‌های زائران را در این مسیر معنوی پاسخ دهند.

شهردار منطقه با بیان اینکه فعالیت‌های امسال با محوریت گرامیداشت یاد و آرمان‌های رهبر شهید دنبال شد، گفت: ترویج فرهنگ مقاومت و پاسداشت ارزش‌های عاشورایی با شعار «یالثارات الحسین (ع)» از محور‌های اصلی فعالیت‌های فرهنگی موکب محبان‌الرضا (ع) بود.

اخ‌الصنایع ادامه داد: در همین راستا، پرچم‌های «یالثارات الحسین (ع)» و «یالثارات خامنه‌ای» میان زائران توزیع شد و برنامه‌های فرهنگی با هدف تقویت هویت عاشورایی و انتقال پیام ایستادگی و مقاومت اجرا شد.

وی با اشاره به خدمات اجتماعی ارائه‌شده در موکب گفت: میزبانی و اسکان بانوان زائر، توزیع شال‌های ویژه میزبانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت بانوان از جمله اقداماتی بود که در این بخش انجام شد.

رئیس قرارگاه طریق‌الحسین (ع) در مسیر نجف تا کربلا با اشاره به فعالیت بخش پذیرایی موکب محبان‌الرضا (ع) خاطرنشان کرد: خادمان این موکب به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران بودند و با عشق و ارادت، از آنان پذیرایی کردند تا مسیر زیارت برای عاشقان حسینی هموارتر شود.

اخ‌الصنایع همچنین به اقدامات حوزه خدمات شهری منطقه ۱۰ اشاره کرد و گفت: نیرو‌های خدمات شهری با حضور مستمر در مسیر طریق‌الحسین (ع)، عملیات نظافت، رفت‌وروب و پاکسازی حدود ۷۰۰ عمود را انجام دادند و با توزیع کیسه‌های زباله میان زائران، در حفظ پاکیزگی مسیر پیاده‌روی اربعین مشارکت کردند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش تمامی خادمان و عوامل اجرایی موکب محبان‌الرضا (ع) تأکید کرد: خدمت در مسیر اربعین و همراهی با زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، توفیقی الهی است.

برچسب ها: شهرداری ، اربعین
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