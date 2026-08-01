باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه ۸، همزمان با فعالیت موکب زینبیه در کربلای معلی، بخشهای درمانی و خیاطی این موکب با حضور خادمان، خدمات متنوعی را به زائران اربعین حسینی ارائه میکنند.
در چادر پزشک موکب زینبیه که از سالهای گذشته در کنار سایر خدمات این موکب فعال بوده است، خدمات درمانی بهصورت مستمر به بانوان و کودکان زائر ارائه میشود. معاینه، مشاوره پزشکی و رسیدگی به مشکلات عمومی درمانی از جمله خدماتی است که با هدف حفظ سلامت زائران در طول فعالیت موکب انجام میشود.
همچنین امسال برای نخستینبار بخش خیاطی موکب زینبیه راهاندازی شده و با استقبال زائران روبهرو شده است. در این بخش، خدمات تعمیر کولهپشتیهای آسیبدیده، دوخت و ترمیم لباس و چادر زائران ارائه میشود تا بخشی از نیازهای زائران در مسیر پیادهروی اربعین در کوتاهترین زمان برطرف شود.
موکب زینبیه که برای پنجمین سال متوالی در شهر کربلا، شارعالعباس، عمود ۱۴۰۳، بوستان متنزهالحسین برپا شده است، علاوه بر اسکان و پذیرایی از بانوان و کودکان، با ارائه خدمات فرهنگی، درمانی، بهداشتی و رفاهی، تلاش دارد فضایی امن، آرام و مناسب برای حضور زائران اربعین حسینی فراهم کند.