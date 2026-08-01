باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست کمیسیون عالی گراف با حضور میرحسن موسوی قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی به صورت حضوری و مدیران کل مناطق به صورت برخط در ساختمان مرکزی شهدای راه‌آهن برگزار شد.

میرحسن موسوی در این نشست با قدردانی از تلاش کارکنان راه‌آهن و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، بر اجرای دقیق برنامه‌های خدمت‌رسانی ویژه اربعین تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش سفر‌های ریلی به مقاصد مرزی، بر توسعه خدمات رفاهی و فرهنگی، برپایی موکب‌های پذیرایی، برگزاری آیین‌های بدرقه زائران، ارتقای ایمنی و امنیت سیر قطار‌ها و آماده‌به‌کاری کامل ناوگان، به‌ویژه لکوموتیوها، تأکید کرد.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای سفر‌های اربعین را ۴۹۰ هزار صندلی اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته و در صورت افزایش تقاضا، قطار‌های فوق‌العاده دیگری در مسیر‌های منتهی به مرز‌ها به ناوگان اضافه خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت جذب بار‌های جدید و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی برای تحقق هدف تعیین شده در سال جاری تأکید کرد.

موسوی در ادامه از تلاش‌های فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور و کارکنان پلیس راه‌آهن در تأمین امنیت شبکه ریلی قدردانی کرد و حضور مستمر نیرو‌های پلیس در ایستگاه‌ها، گشت‌زنی در خطوط و واکنش به‌موقع به مأموریت‌های عملیاتی را از عوامل مؤثر در ارتقای امنیت سیر قطار‌ها برشمرد.

در ادامه نشست، سرهنگ امید منتظر معاون عملیات پیشگیری پلیس راه‌آهن، با ارائه گزارشی از اقدامات امنیتی این مجموعه، تأمین امنیت مسافران، کارکنان و زیرساخت‌های ریلی را از اولویت‌های پلیس راه‌آهن عنوان کرد و از اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق، سرقت تجهیزات ریلی و شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت شبکه خبر داد.

وی همچنین از کاهش چشمگیر سرقت در راه‌آهن نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نتیجه اقدامات پیشگیرانه و آموزشی خبر داد.

در این نشست گزارشی از وضعیت سیر قطار‌های باری و مسافری و خدمات رسانی در ایام اربعین توسط مدیران ستاد و مناطق ارائه و تصمیمات لازم برای خدمات دهی مطلوب به مسافران توسط قائم مقام مدیرعامل ارائه شد.