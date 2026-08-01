معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸ گفت: پس از گذشت هشت روز از استقرار کاروان خدام الحسین در شهر مرزی مهران، تناژ جمع آوری شده از ۱۲۰ تن عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، حسین شهابی در تشریح فعالیت‌های مدیریت شهری پیش از فرا رسیدن ایام اربعین در مرز مهران اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تعداد ۲۰۰ نفر عامل کارگری و اجرایی بطور روزانه در اقصی نقاط شهر مرزی مهران (پل زائر تا میدان اربعین) مستقر و اقدام به جمع آوری پسماند‌های خشک این محدوده می‌نمایند

وی ادامه داد: پس از گذشت هشت روز از فعالیت اعضای کاروان در این بخش از شهر مرزی مهران، بیش از ۱۲۰ تن پسماند خشک جمع آوری شده و هر چه به روز اربعین نزدیک‌تر می‌شویم، این آمار روند صعودی به خود خواهد گرفت.

این مقام مسئول همچنین به استقرار پردیس فرهنگی و خدماتی در میدان پرچم شهر مهران اشاره داشت که بصورت مستمر به زوار حسینی خدمت رسانی خواهد کرد.