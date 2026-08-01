معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸ گفت: پس از گذشت هشت روز از استقرار کاروان خدام الحسین در شهر مرزی مهران، تناژ جمع آوری شده از ۱۲۰ تن عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، حسین شهابی در تشریح فعالیت‌های مدیریت شهری پیش از فرا رسیدن ایام اربعین در مرز مهران اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تعداد ۲۰۰ نفر عامل کارگری و اجرایی بطور روزانه در اقصی نقاط شهر مرزی مهران (پل زائر تا میدان اربعین) مستقر و اقدام به جمع آوری پسماند‌های خشک این محدوده می‌نمایند

وی ادامه داد: پس از گذشت هشت روز از فعالیت اعضای کاروان در این بخش از شهر مرزی مهران، بیش از ۱۲۰ تن پسماند خشک جمع آوری شده و هر چه به روز اربعین نزدیک‌تر می‌شویم، این آمار روند صعودی به خود خواهد گرفت.

این مقام مسئول همچنین به استقرار پردیس فرهنگی و خدماتی در میدان پرچم شهر مهران اشاره داشت که بصورت مستمر به زوار حسینی خدمت رسانی خواهد کرد.

برچسب ها: مرز مهران ، پسماند
خبرهای مرتبط
تأکید معاون شهرداری تهران بر نقش فرهنگ عاشورایی در تربیت نسل‌ها
خدمات رسانی به زائران اربعین در قرارگاه نجف اشرف
اعزام رایگان زائران اربعین از میدان آزادی تهران به مرز مهران
استقرار ۲۰۳۰ دستگاه اتوبوس ویژه زوار اربعین در ۸ نقطه مرزی کشور
افزایش کشف جرایم از آغاز طرح اربعین در مرز مهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حضور مردم در اربعین، نشانه ماندگاری جبهه حق و تحقق وعده الهی است
خستگی رانندگان عامل اصلی تصادفات ۴۸ ساعت گذشته در مسیر‌های اربعین
آخرین اخبار
خستگی رانندگان عامل اصلی تصادفات ۴۸ ساعت گذشته در مسیر‌های اربعین
حضور مردم در اربعین، نشانه ماندگاری جبهه حق و تحقق وعده الهی است
سازمان انتقال خون ایران در بحران‌های اخیر تمام‌قد ایستاد
کولیوند: هیچ بیماری واگیر در میان زائران گزارش نشده است
نیروهای آتش‌نشانی در پنج مرز اربعینی مستقر هستند
بازدید دادستان تهران از اعزام زائران اربعین در فرودگاه امام خمینی/ ۳ سایت متخلف مسدود شد
طرح برخورد با گران فروشی و احتکار از امروز آغاز شد
راز مرگ زن ۵۴ ساله در آتش‌سوزی برج مسکونی فاش شد
تأکید معاون شهرداری تهران بر نقش فرهنگ عاشورایی در تربیت نسل‌ها
زمان ثبت نام در آزمون دفتریاری مشخص شد
خدمات رسانی به زائران اربعین در قرارگاه نجف اشرف
گذر آمار تناژ پسماند‌های خشک مرز مهران از ۱۲۰ تن
خدمات درمانی موکب زینبیه در خدمت زائران اربعین حسینی
روایت خدمت در مسیر اربعین ذیل پرچم خونخواهی رهبر شهید
هماهنگی با مرزبانی عراق برای تسهیل تردد زائران
هشدار پلیس فتا درباره انتشار محتوای خشونت‌آمیز در فضای مجازی
انتقال ترمینال جنوب به صورت تدریجی دنبال می‌شود
ثبت‌نام بیش از ۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح
آخرین وضعیت ایمن‌سازی بازار بزرگ تهران و عدم رضایت سازمان آتش‌نشانی
همایش بزرگداشت و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای دنا در کربلا برگزار شد
اعزام رایگان زائران اربعین از میدان آزادی تهران به مرز مهران