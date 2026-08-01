باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدابراهیم پارسانژاد دبیر کمیته علمی انجمن ناباروری ایران در سمینار تخصصی «تازههای ناباروری و ART» با اشاره به برگزاری سمینار تخصصی جنینشناسی، از کاهش سن نارسایی زودرس تخمدانها به عنوان یکی از مهمترین چالشهای حوزه درمان ناباروری نام برد و گفت: این موضوع امروز به یکی از محورهای اصلی پژوهشهای علمی در اروپا و آمریکا تبدیل شده است.
او اظهار کرد: سمینار یکروزه جنینشناسی امسال به مناسبت روز جنینشناسی برگزار شد و از نظر ساختار و محتوای علمی، برنامهای متفاوت و نوآورانه بود.
پارسانژاد با بیان اینکه جنینشناسی یکی از ارکان اصلی درمان ناباروری به شمار میرود، افزود: این سمینار با حضور فارغالتحصیلان و متخصصان این حوزه در قالب سه پنل علمی برگزار شد و حدود ۳۰ نفر از استادان برجسته کشور در آن به ارائه آخرین یافتهها و دستاوردهای روز دنیا پرداختند.
دبیر کمیته علمی انجمن ناباروری ایران ادامه داد: یکی از سخنرانان این سمینار استاد پیشکسوت این حوزه دکتر مقومی بود و در مجموع مباحث علمی مطرحشده تازهترین دستاوردهای جنینشناسی و درمان ناباروری را مورد بررسی قرار داد که از نقاط قوت این رویداد علمی محسوب میشود.
پارسانژاد با اشاره به اهمیت تربیت نیروهای متخصص در این رشته گفت: برگزاری چنین برنامههایی فرصت مناسبی را برای حضور و مشارکت نسل جوان متخصص در سمینارهای ملی و بینالمللی فراهم میکند و زمینه ارتقای دانش و تبادل تجربیات علمی را افزایش میدهد.
او، مهمترین محور این سمینار را بررسی نارسایی زودرس تخمدان در زنان عنوان کرد و افزود: در سالهای اخیر سن ضعف و زوال عملکرد تخمدانها کاهش یافته و این موضوع به یکی از دغدغههای مهم متخصصان ناباروری تبدیل شده است.
به گفته پارسانژاد، در انجمنهای علمی ناباروری اروپا و آمریکا نیز تحقیقات گستردهای درباره علل نارسایی زودرس تخمدانها در حال انجام است و هنوز عوامل مختلفی برای بروز این عارضه مطرح میشود.
دبیر کمیته علمی انجمن ناباروری ایران خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات موجود عواملی مانند اختلالات خواب، تغذیه نامناسب آلودگیهای محیطی و استرس از جمله مهمترین عوامل احتمالی مؤثر در بروز نارسایی زودرس تخمدانها به شمار میروند و بررسی دقیق نقش هر یک از این عوامل همچنان ادامه دارد.
متخصصان کشور تازهترین دستاوردهای ART را بررسی کردند
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان فارس و معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اهداف برگزاری این سمینار اظهار کرد: برگزاری چنین برنامههایی با هدف ارتقای سطح علمی همکاران و آشنایی بیشتر متخصصان با تازهترین یافتهها و روشهای درمانی در حوزه ناباروری انجام میشود.
پیمانه دهقانی گفت: در شرایطی که جامعه با چالشهای جمعیتی مواجه است، توجه به موضوع درمان ناباروری و حمایت از زوجهایی که با این مشکل روبهرو هستند، اهمیت دوچندان پیدا میکند. از این رو، لازم است دانش پزشکی در این حوزه همواره بهروز باشد و متخصصان با آخرین دستاوردهای علمی دنیا آشنا شوند.
او افزود: این سمینار همزمان با روز جهانی جنینشناسی برگزار شد؛ روزی که یادآور یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ پزشکی در حوزه باروری در سال ۱۹۷۸ نخستین است که نوزاد حاصل از روش لقاح آزمایشگاهی (IVF) در انگلستان متولد شد و این اتفاق نقطه عطفی در درمان ناباروری در جهان به شمار میرود.
دهقانی ادامه داد: از آن زمان تاکنون، علم پزشکی مسیر طولانی را طی کرده و فناوریهای کمکباروری پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند؛ بهگونهای که امروزه بسیاری از زوجهایی که در گذشته امکان فرزندآوری برای آنها دشوار یا غیرممکن بود، میتوانند با بهرهگیری از این روشها شانس بیشتری برای داشتن فرزند داشته باشند.
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان فارس با اشاره به حضور متخصصان رشتههای مختلف در این رویداد بیان کرد: تلاش کردیم در این سمینار مجموعهای از اساتید و افراد صاحبنظر در حوزه زنان و زایمان، نازایی، اورولوژی، جنینشناسی و آزمایشگاههای تخصصی را گردهم آوریم تا با تبادل نظر و بررسی جدیدترین مطالعات علمی، بتوانیم گامهای مؤثرتری برای ارتقای خدمات درمانی برداریم.
او تصریح کرد: درمان ناباروری یک موضوع چندوجهی است و موفقیت در آن نیازمند همکاری میان تخصصهای مختلف پزشکی است. هر اندازه ارتباط میان متخصصان این حوزه بیشتر باشد و دانش و تجربهها به اشتراک گذاشته شود، میتوان انتظار داشت کیفیت خدمات درمانی نیز افزایش پیدا کند.
دهقانی خاطرنشان کرد: هدف ما از برگزاری این نشستها صرفاً ارائه مطالب علمی نیست، بلکه تلاش میکنیم نتایج مباحث مطرحشده در مسیر بهبود وضعیت باروری زنان در استان فارس، شهر شیراز و در نهایت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
انجمن متخصصان زنان و زایمان فارس؛ نهادی علمی با سابقه بیش از دو دهه فعالیت
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه فعالیت این انجمن اشاره کرد و گفت: این انجمن در سال ۱۳۷۹ به همت جمعی از اساتید پیشکسوت و برجسته حوزه زنان و زایمان از جمله استاد پایدار، دکتر صراف، دکتر پارسانژاد و دکتر یزدانی راهاندازی شد.
او افزود: از ابتدای فعالیت، هدف اصلی انجمن ایجاد بستری برای ارتقای علمی متخصصان، برگزاری برنامههای آموزشی، انتقال تجربیات و ایجاد ارتباط بیشتر میان پزشکان فعال در حوزه زنان و زایمان بوده است.
دهقانی ادامه داد: حدود سه سال است که مسئولیت انجمن را بر عهده دارم و در این مدت همواره تلاش کردهایم از تجربیات ارزشمند اساتید پیشکسوت استفاده کنیم و در کنار آن، زمینه حضور و فعالیت نسل جدید متخصصان را نیز فراهم کنیم.
او تأکید کرد: حضور پزشکان جوان و ورود ایدهها و نگاههای جدید در کنار تجربه اساتید باسابقه، میتواند موجب پویایی بیشتر انجمن و ارتقای سطح خدمات تخصصی در استان شود.
افزایش ناباروری در جهان؛ سبک زندگی یکی از عوامل تأثیرگذار
دهقانی با اشاره به روند افزایشی ناباروری در جهان اظهار کرد: امروزه ناباروری به یکی از مسائل مهم حوزه سلامت در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده است و آمارها نشان میدهد که میزان بروز این مشکل در حال افزایش است.
او گفت: کشور ما نیز از این روند جهانی مستثنی نیست و عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند. تغییر سبک زندگی، افزایش فشارهای روحی و روانی، شرایط اجتماعی، عوامل محیطی، تغذیه و برخی تغییرات در الگوی زندگی میتوانند بر سلامت باروری زنان و مردان اثرگذار باشند.
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان فارس افزود: موضوع ناباروری تنها یک مسئله پزشکی نیست، بلکه ابعاد مختلف اجتماعی و روانی نیز دارد. بسیاری از زوجهایی که با این مشکل مواجه هستند، علاوه بر مشکلات جسمی، فشارهای روحی و روانی زیادی را تجربه میکنند و نیازمند حمایت علمی، تخصصی و اجتماعی هستند.
او ادامه داد: به همین دلیل، توسعه خدمات درمانی، افزایش دسترسی زوجها به مراکز تخصصی و استفاده از روشهای جدید علمی میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات این حوزه داشته باشد.
فناوریهای نوین؛ امید تازه برای زوجهای نابارور
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر نقش فناوریهای جدید در درمان ناباروری گفت: پیشرفتهای علمی در سالهای اخیر فرصتهای ارزشمندی را برای درمان ایجاد کرده است و روشهای نوین کمکباروری توانستهاند بسیاری از محدودیتهای گذشته را کاهش دهند.
او افزود: استفاده از تکنیکهای جدید در زمینه انتخاب و بررسی اسپرم، انجماد سلولهای جنسی، انتقال جنین و بهبود پروتکلهای درمانی، از جمله حوزههایی است که میتواند موفقیت درمان را افزایش دهد.
دهقانی تأکید کرد: برای مقابله با چالش ناباروری باید نگاه جامع داشت و علاوه بر درمان، موضوع پیشگیری، آموزش، اصلاح سبک زندگی و افزایش آگاهی عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: برگزاری سمینارهایی مانند «تازههای ناباروری و ART» فرصتی برای همافزایی علمی، انتقال تجربیات و آشنایی با جدیدترین روشهای درمانی است و امیدواریم این برنامهها بتواند به ارتقای سطح خدمات درمان ناباروری در استان فارس و کشور کمک کند.
دهقانی تأکید کرد: هدف نهایی جامعه پزشکی، کمک به زوجهایی است که با مشکل ناباروری مواجه هستند تا با بهرهگیری از دانش روز و حمایتهای لازم، شانس بیشتری برای تجربه فرزندآوری داشته باشند.
فناوریهای نوین مسیر درمان ناباروری را تغییر دادهاند
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این سمینار با اشاره به اهمیت پژوهش و نوآوری در حوزه ناباروری گفت: در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای در دنیا درباره عوامل مؤثر بر سلامت باروری انجام شده است.
حمید محمدی با اشاره به محورهای علمی مطرحشده در این حوزه، افزود: تأثیر رژیم غذایی و تغییرات سبک زندگی بر سلامت باروری، حفظ باروری در افراد مبتلا به سرطان، دستاوردهای بالینی، ایمنی پریناتال و ارتقای پروتکلهای درمانی از جمله موضوعات مهم در مطالعات جدید است.
او ادامه داد: راهبردهای نوین انتقال جنین، مقایسه انتقال جنین تازه و فریز، نوآوری در زمینه انجماد اسپرم و بهینهسازی روشهای جداسازی و انتخاب اسپرم از دیگر مباحث مهمی است که امروز در سطح جهانی مورد توجه قرار دارد.
در این سمینار، متخصصان حاضر ضمن ارائه مباحث علمی، بر ضرورت توسعه پژوهشها، استفاده از فناوریهای نوین و تقویت همکاری میان مراکز درمانی و تحقیقاتی برای افزایش موفقیت درمان ناباروری تأکید کردند.
برگزاری این رویداد در شیراز، گامی در جهت تقویت جایگاه علمی استان فارس در حوزه درمانهای کمکباروری و ایجاد ارتباط بیشتر میان متخصصان، مراکز درمانی و فعالان این حوزه ارزیابی شد.
همچنین مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس با اشاره به برگزاری این رویداد علمی اظهار کرد: این سمینار با استقبال گسترده جامعه پزشکی همراه شد و فرصتی برای تبادل نظر میان متخصصان حوزه باروری و ناباروری فراهم کرد.
حسین دشتی گفت:اساتید برجستهای همچون دکتر محمدابراهیم پارسانژاد، دبیر علمی سمینار و دکتر پیمانه دهقانی، دبیر اجرایی، در کنار دیگر متخصصان به بررسی جدیدترین دستاوردها و نقش رویکردهای بینرشتهای در افزایش موفقیت درمانهای ناباروری پرداختند.
دشتی خاطرنشان کرد: مدیریت اجرایی این سمینار بر عهده شرکت «رویدادسازان توسعه پارس» بود که با بهرهگیری از استانداردهای نوین برگزاری رویدادهای علمی، زمینه تعامل میان متخصصان، مراکز درمان ناباروری، آزمایشگاههای ژنتیک و شرکتهای فعال در حوزه دارو و تجهیزات باروری را فراهم کرد.
به مناسبت روز جهانی جنینشناسی، سمینار تخصصی «تازههای ناباروری و ART» با حضور جمعی از برجستهترین متخصصان زنان، جنینشناسان و صاحبنظران حوزه درمان ناباروری کشور در شیراز برگزار شد. این رویداد علمی با هدف بررسی آخرین دستاوردها، پروتکلهای نوین درمانی و چالشهای پیشروی فناوریهای کمکباروری (ART)، به میزبانی مشترک انجمن علمی باروری و ناباروری ایران و انجمن متخصصین زنان و زایمان استان فارس در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این سمینار، متخصصان حوزههای مختلف پزشکی ضمن ارائه جدیدترین یافتههای علمی، راهکارهای افزایش موفقیت درمانهای ناباروری و نقش همکاریهای بینرشتهای در این حوزه را مورد بررسی قرار دادند.