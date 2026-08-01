شهردار منطقه ۴ از اعزام کاروان نخست خدمات شهری شامل ۵۰ نفر نیرو و برپایی موکب محبان الرضا در نجف اشرف جهت ارائه خدمات شبانه روزی به زائران حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴: سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴ با تشریح برنامه ریزی‌ها و اقدامات گسترده این منطقه در ایام اربعین حسینی اظهار داشت: در پی صدور احکام تخصصی برای شهرداران مناطق در ستاد اربعین حسینی و با ابلاغ شهردار محترم پایتخت، مسئولیت راهبری قرارگاه نجف اشرف به شهرداری منطقه ۴ واگذار شده است تا فرآیند خدمت رسانی در این محور مهم و استراتژیک به بهترین شکل ممکن ساماندهی شود.

وی افزود: خدمت به زوار اباعبدالله الحسین مدال افتخار بزرگی برای تک تک کارکنان و ذخیره ارزشمند آخرت آنان است و اجر این خدمات خالصانه نزد حضرت سیدالشهدا و حضرت زهرا محفوظ خواهد بود، چرا که صاحب اصلی این حرکت عظیم و معنوی، شخص امام حسین است. بر همین اساس، در نخستین گام عملیاتی، کاروان خدمات شهری منطقه متشکل از ۵۰ نفر نیرو شامل ۳۰ نفر نیروی کارگری و ۲۰ نفر از مدیران و کارشناسان از مرز زمینی خسروی به کشور عراق اعزام شده‌اند. این کاروان با هدف ارائه خدمات پشتیبانی، اجرایی و شهری مستقر گردیده و ماموریت اصلی آن‌ها ارائه خدمات شهری، پشتیبانی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تردد زائران، مدیریت تجمعات و ارائه خدمات ویژه با رویکرد مردمی سازی است.

برنامه ریزی برای پاکسازی شبانه روزی نجف اشرف

شهردار منطقه ۴ در خصوص اقدامات اجرایی خادمان در کشور عراق تصریح کرد: نیرو‌های خدوم شهرداری منطقه ۴ در قالب قرارگاه نجف اشرف به صورت شبانه روزی مسئولیت نظافت، پاکسازی و رفت و روب خیابان‌های منتهی به حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام را بر عهده دارند تا پاکیزگی مسیر زیارت به خوبی حفظ شود. به منظور ایجاد هویت واحد، نظم دهی بیشتر به فعالیت‌ها و تسهیل شناسایی خادمان برای زائران و عوامل اجرایی، کارت‌های شناسایی ویژه‌ای با عنوان خادم الحسین طراحی و تهیه شده و پیش از اعزام در اختیار تک تک اعضای کاروان قرار گرفته است تا هماهنگی و انسجام نیرو‌ها در بالاترین سطح ممکن قرار گیرد. خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین توفیقی بزرگ و فرصتی ارزشمند برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت و خدمت صادقانه به مردم است و تمامی این اقدامات با هماهنگی کامل و با روحیه جهادی تا پایان مراسم با قوت ادامه خواهد داشت.

خدمات رسانی موکب محبان الرضای شهرداری منطقه ۴ در مسیر مشایه

موسوی با اشاره به برپایی ایستگاه‌های خدماتی- فرهنگی اجتماعی و استیج در مسیر حرکت زائران افزود: موکب رسمی شهرداری منطقه ۴ با عنوان موکب محبان الرضا در نجف اشرف، شارع امام علی علیه السلام، پل ثورت العشرین، عمود ۱ و در ابتدای مسیر مشایه مستقر شده و آماده پذیرایی و ارائه خدمات متنوع به زائران است. این موکب بخش‌های مختلفی از جمله ایستگاه‌های پذیرایی شبانه روزی جهت توزیع چای و میان وعده و فراهم کردن امکان اسکان موقت و تردد زوار دارد. همچنین استیج فرهنگی موکب با اجرای برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی ویژه ایام اربعین فعال است که محور اصلی این برنامه‌ها تقویت فضای معنوی سفر، پاسداشت خون شهدای اسلام و قدردانی از میزبانی شایسته مردم عراق است. در بخش توزیع اقلام فرهنگی نیز محصولاتی نظیر چفیه، کلاه و پرچم با شعار یالثارات الحسین میان زائران توزیع می‌شود تا به سهم خود به معنویت این سفر افزوده شود. در کنار این خدمات، ایستگاه‌های سلامت موکب به غربالگری، کنترل فشار خون، مشاوره درمانی و ارائه مراقبت‌های اولیه پزشکی به زوار می‌پردازند.

پایش میدانی و بازدید مسئولان از موکب شهرداری منطقه ۴

شهردار منطقه ۴ به بازتاب اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت: نحوه خدمات رسانی موکب محبان الرضا (ع) مورد توجه و بازدید مسئولان قرار گرفته است، به طوری که وزیر اوقاف شیعه عراق با حضور در محل موکب، از بخش‌های فرهنگی، پذیرایی، روند خدمت رسانی و برنامه‌های فرهنگی بازدید کرد و از تلاش‌های بی وقفه خادمان شهرداری منطقه ۴ قدردانی نمود و در پایان این بازدید بر استمرار همکاری‌ها و هم افزایی برای ارتقای خدمات رسانی به زائران تاکید شد. علاوه بر این، حجت الاسلام آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران و جمعی دیگر از مسئولان ارشد شهری نیز با حضور در این موکب از تلاش‌های شبانه روزی خادمان بازدید کردند.

موسوی خاطرنشان کرد: پیاده روی اربعین امسال در حالی برگزار می‌شود که حال و هوایی متفاوت از سال‌های گذشته دارد و جای خالی رهبر شهید در دل‌های عاشقان اهل بیت احساس می‌شود، اما یاد و راه او زنده است و حضور پرشور زائران نشان می‌دهد پیام ایستادگی، ولایت مداری و خدمت رسانی او در مسیر سیدالشهدا خاموش نخواهد شد.

انعکاس شور حسینی در سوگواره محرم شهر تهران

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات خدماتی- فرهنگی داخل پایتخت اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری پایتخت علاوه بر خدمات رسانی در عراق، با حضور در رویداد‌ها و سوگواره‌های داخلی نیز تلاش دارد پیوند شهروندان با معارف عاشورایی را تقویت کند. در همین راستا، در حاشیه بازدید از چهارمین سوگواره آیینی محرم شهر در میدان آزادی، از رواق دارالذکر بازدید شد که به همت خادمان حوزه فرهنگ برای زمزمه معارف اهل بیت در کنار پرچم‌های عزای حسینی طراحی شده است و فضایی معنوی و کربلایی در پایتخت ایجاد کرده است.

وی افزود: در این رویداد نماد سفینه النجاه و شبیه سازی ضریح امام رضا علیه السلام و آرامگاه رهبر شهیدمان به نمایش درآمده است تا شهروندانی که امکان سفر به مشهد مقدس را ندارند، حال و هوای زیارت را در این فضای معنوی تجربه کنند. ملت شریف ایران پرورش یافته مکتب امام خمینی (ره)، پرچم حسین و رهبر شهید هستند و مدیریت شهری وظیفه خود می‌داند که با زنده نگه داشتن شعائر حسینی و فرهنگ شهادت، نقش موثری در پیوند معنوی شهروندان با امام شهیدشان ایفا کند.