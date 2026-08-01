باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیروس رستمی موسس نخستین مرکز درمان ناباروری جنوب کشور در سمینار تخصصی تازههای ناباروری و ART» که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد با تأکید بر اینکه پیشرفتهای علمی در حوزه پزشکی باروری افقهای تازهای پیش روی زوجهای نابارور گشوده، اعلام کرد: فناوریهای نوین کمکباروری دقت درمان و شانس موفقیت بارداری را به شکل چشمگیری افزایش دادهاند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در همین نشست بر ضرورت عزم ملی برای رفع چالش ناباروری تأکید کرد.
او گفت: امروز درمان ناباروری دیگر تنها به روشهای رایج لقاح آزمایشگاهی و میکرواینجکشن محدود نیست. فناوریهایی مانند سامانههای تصویربرداری مداوم از رشد جنین، غربالگری ژنتیکی پیش از لانهگزینی و پزشکی شخصیسازیشده، استانداردهای جدیدی در این حوزه ایجاد کردهاند.
این متخصص زنان و زایمان با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت تخصصی افزود:سرمایهگذاری بر آموزش، پژوهش و توسعه فناوریهای آزمایشگاهی مهمترین عامل ارتقای کیفیت خدمات درمان ناباروری است. تلاش ما همگامی با آخرین دستاوردهای علمی جهان برای ارائه بهترین و ایمنترین خدمات به زوجهای نابارور است.
کاهش سقط، کوتاهتر شدن مسیر درمان
رستمی با تأکید بر اینکه هدف از بهکارگیری فناوریهای نوین تنها افزایش میزان موفقیت درمان نیست گفت: کاهش سقطهای مکرر، انتخاب دقیقتر جنینهای سالم، کاهش فشارهای جسمی و روانی بر زوجها و کوتاهتر شدن مسیر درمان از مهمترین دستاوردهای این فناوریها به شمار میرود.
مدیر مرکز درمان ناباروی شیراز با اشاره به جایگاه استان فارس در این حوزه افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مراکز تخصصی درمان ناباروری این استان با برخورداری از نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته، از قطبهای مهم درمان ناباروری در کشور هستند. استمرار این مسیر نیازمند توسعه پژوهشهای کاربردی و تعاملات علمی بینالمللی است.