باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست محمد شکیبی‌نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح انتظارات سازمان از دولت در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، بر ضرورت ارتقای جایگاه حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و تقویت نقش این سازمان در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای ماموریت‌های مرتبط با توسعه دریامحور تأکید کرد.

علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز با قدردانی از تلاش‌های سازمان بنادر و دریانوردی و مشاوران این سازمان طی سه دهه گذشته در حوزه مدیریت سواحل و توسعه دریامحور، مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) را «مطالعاتی ارزشمند و مبتنی بر خرد جمعی متخصصان و دانشگاهیان کشور با راهبری کارآمد سازمان بنادر و دریانوردی» توصیف کرد و اظهار داشت: این مطالعات می‌تواند نقشه راه اولیه توسعه دریامحور، به‌ویژه در منطقه ساحلی مکران باشد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران ایرانی در نظارت و مدیریت طرح‌های توسعه دریامحور تأکید کرد و استمرار برگزاری نشست‌های تخصصی برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ضروری دانست.

در بخش دیگری از این نشست، حمید خلیلی، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، گزارشی از سوابق بیش از ۲۵ ساله سازمان در حوزه مدیریت سواحل و روند تهیه و تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در استان‌های ساحلی ارائه کرد.